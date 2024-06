Os times e títulos de Carlo Ancelotti como treinador

O treinador italiano conta com uma vasta carreira, a frente de diversos clubes e erguendo uma série de troféus

O italiano Carlo Ancelotti tem seu nome marcado na história do futebol muito mais pelos grandes feitos como treinador, do que pela sua bonita história como meio-campista. Faz parte. Estamos falando de um dos técnicos com mais títulos em todos os tempos.

Nesta sua segunda passagem pelo Real Madrid, iniciada em 2021/22, Ancelotti se tornou o primeiro treinador na história a vencer as cinco principais ligas nacionais da Europa (Espanha, França, Inglaterra, Alemanha e Itália e também se tornou o único treinador a conquistar a Champions League cinco vezes.

Ancelotti, que tem excelente histórico comandando jogadores brasileiros, teve contrato com o Real Madrid renovado até 2026 e sua longa lista de títulos parece que não vai parar por aqui. E a GOAL te mostra os times comandados pelo italiano, assim como suas conquistas.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!