Carioca 2022 terá de primo de Messi até ex-companheiro de Pato no Orlando City

O Cariocão 2022 será ainda mais surpreendente do que normalmente é em todos os anos. Assim como todos os estaduais, times menos conhecidos entram no torneio para disputar o título estadual em busca de maior representação no futebol nacional.

Não só os elencos, como também os jogadores buscam serem mais visados por outros grandes clubes, mas alguns atletas são bem rodados no futebol mundial, ou mesmo conhecidos por alguns fatos inusitados. No Campeonato Carioca deste ano, nada será diferente quando se trata de aleatoriadade.

Lionel Messi é um dos maiores jogadores de todos os tempos, e assim como diversos outros atletas, alguns de seus parentes também escolheu o esporte como profissão. Emanuel Biancucci, de 33 anos, jogará o torneio do Rio de Janeiro deste ano pelo Resende FC. O meia, surpreendentemente, possui passagens por outros clubes brasileiros, como Vasco e Bahia, por exemplo.

Outro diferente feito desta edição do torneio é uma outra grande curiosidade: Kenji Tanaka, de 20 anos, é um nome que vale atenção dos espectadores e interessados pelo futebol. O jovem já jogou pelo Orlando City, ao lado de Nani, Junior Urso e Alexandre Pato, e agora será parte da Portuguesa nesta edição do Cariocão. Seu primeiro jogo pode acontecer nesta quarta (26), contra o Flamengo.

O terceiro técnico que está há mais tempo por um mesmo clube também aparece em 2022, no Campeonato Carioca. Treinando o Volta Redonda desde 2020, o treinador Neto Colucci vem fazendo grande trabalho pelo time do Rio, levando a equipe à terceira e quarta colocação em duas edições seguidas do torneio estadual, buscando chegar à final com o Voltaço.

Colucci, inclusive, treinou apenas dois clubes profissionais na carreira, sendo eles o Volta Redonda e o Pérolas Negras, também do Rio de Janeiro. Esta edição da competição pode ser uma grande vitrine para novas oportunidades ao técnico de 46 anos, por exemplo.

Desde 1966, tendo o Bangu como campeão da edição, apenas quatro equipes venceram o torneio: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Com os diferentes reforços e novas expectativas, os clubes participantes podem ter uma grande oportunidade de ultrapassar os elencos em novas fases.

Bangu, este citado, que está aos comandos de Felipe, ídolo do Cruzmaltino, também pode ser um destaque nesta edição. O ex-jogador é um grande nome para a disputa da Série D do Brasileirão, e claro, para os jogos do Cariocão.