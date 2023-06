Capivariano x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (24), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na internet

Capivariano e Santos se enfrentam na tarde deste sábado (24), às 15h (de Brasília), na Arena Capivari, pela segunda fase do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do Futebol Paulista, no YouTube.

A Federação Paulista confirmou que as equipes formaram o Grupo 21 nesta segunda fase, ao lado de Araçatuba e Desportivo Brasil. Nesta fase, as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta no grupo, com os dois melhores se classificando para a disputa da terceira fase, que será realizada com quatro times em quatro grupos.

Prováveis escalações

Capivariano: Lucas, Ryan, Carlos Henrique, Victor Gabriel, Matheus, João Pedro, Ezequias, João Victor, Rigley, David, Lucas Teixeira.

Santos: Gustavo, Thiago, Kevyson, Gustavo Henrique, João Victor, Luis Henrique, Renyer, Hyan, Enzo, Gabriel, Fernando.

Desfalques

Capiraviano

Sem desfalques confirmados.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?