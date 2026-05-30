Caos total: torcedores do PSG e do Arsenal entram em confronto em Budapeste; polícia teme uma escalada generalizada

Torcedores do Paris Saint-Germain e do Arsenal entraram em confronto na noite de sexta-feira em Budapeste. No sábado, está marcada para a capital húngara a final da Liga dos Campeões, e a polícia local teme que ocorram mais confrontos.

Imagens mostram torcedores do PSG e do Arsenal brigando na Rua Király e jogando tochas uns nos outros. A polícia prevê uma “escalada total” no sábado, quando muitos torcedores sem ingresso para a final estarão na cidade.

Segundo várias fontes, cerca de dez mil torcedores de futebol sem ingresso teriam viajado para Budapeste. No total, cerca de quatro mil policiais serão mobilizados no sábado para a partida na Puskás Arena, a fim de garantir a segurança dos visitantes e evitar confrontos entre grupos de torcedores rivais.

No entanto, teme-se que isso não seja suficiente. É a primeira vez que Budapeste é palco da final da Liga dos Campeões. Na manhã de sábado, torcedores de ambas as equipes já se reuniam nas ruas, muitos após uma longa noite de festas e agitação até tarde da noite de sexta-feira.

“Agiremos com firmeza se encontrarmos comportamentos que perturbem a ordem pública”, afirmou János Zoltán Kuczik, comandante operacional da final, em uma coletiva de imprensa no início desta semana.

“Não é segredo que a presença simultânea de torcedores de Londres e Paris em Budapeste representa um risco considerável, mas é nossa tarefa minimizar esse risco.”

A final do torneio de bilhões de euros começa no sábado, às 18h. Leia aqui a declaração notável da UEFA a respeito. É possível que um holandês entre em campo no início da partida: Jurriën Timber está, segundo o técnico Mikel Arteta, em condições físicas para ser titular.