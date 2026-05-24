Caos total no jogo entre Torino e Juventus: torcedor gravemente ferido, torcida radical interrompe a partida

A última rodada da Série A foi marcada, na noite de domingo, por graves distúrbios em torno do confronto entre Torino e Juventus. O início do Derby della Mole estava marcado para as 20h45, mas foi adiado de última hora após a eclosão de confrontos entre torcidas organizadas do lado de fora do estádio. Um torcedor da Juventus ficou gravemente ferido e foi levado ao hospital com ferimentos na cabeça. A torcida radical da Juventus exigiu então que seus próprios jogadores não jogassem contra o Torino.

As tensões começaram horas antes da partida, nos arredores do Stadio Olimpico Grande Torino. Segundo a mídia italiana, grupos de ultras de ambos os clubes tentaram se confrontar várias vezes, o que levou a polícia a intervir para evitar confrontos. Durante o incidente, pedras, garrafas e tochas foram arremessadas contra a polícia, que respondeu com gás lacrimogêneo para controlar a situação.

Várias pessoas ficaram feridas nos distúrbios. O ferimento mais grave foi o de um torcedor da Juventus de 45 anos, que foi levado ao hospital em estado crítico com traumatismo craniano. Mais tarde, ficou claro que sua vida não corria risco.

A notícia causou grande agitação dentro do estádio. Da arquibancada visitante, ouviram-se repetidamente gritos pedindo que a partida não fosse disputada. Grande parte da torcida da Juventus chegou a deixar temporariamente as arquibancadas para se reunir fora do estádio, enquanto os jogadores se dirigiam à sua área de torcida para discutir a situação.

O capitão da Juventus, Manuel Locatelli, conversou pessoalmente com os ultras. Apesar dessa conversa, os torcedores continuaram insistindo no adiamento da partida em solidariedade ao torcedor ferido. Ambas as equipes voltaram então aos vestiários, fazendo com que os jogadores não comparecessem para o pontapé inicial previsto.

De acordo com repórteres no local, as forças de segurança também temem uma possível invasão de campo vinda da arquibancada visitante. Por enquanto, não está claro se a partida será disputada no domingo. Para a Juventus, há enormes interesses em jogo do ponto de vista esportivo: em caso de vitória, a Velha Senhora ainda tem chances de garantir uma vaga na Liga dos Campeões.