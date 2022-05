Campinense x Vitória: escalação, desfalques e mais do jogo da Série C 2022

Jogo da oitava rodada da Série C acontece às 17h (de Brasília); confira o serviço da partida deste sábado (28)

A bola vai rolar neste sábado (28) para Campinense x Vitória, pela oitava rodada da Série C do Brasileiro, a partir das 17h (de Brasília), no Amigão. A última vez que as equipes se enfrentaram foi em 1975. Na ocasião o time baiano venceu por 3 a 1.

Com dois empates e duas vitórias nos últimos quatro jogos, o Campinense soma nove pontos, enquanto o Vitória, com sete, busca emplacar a segunda vitória consecutiva.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Amigão, o Campinense segue sem contar com Iago Silva e João Paulo, machucados. Assim, o técnico Ranielle Ribeiro pode repetir novamente a escalação que empatou com o Botafogo-PB em 1 a 1.

Do outro lado, o Vitória não poderá contar com Eduardo, suspenso, Alan Santos, Guilherme Lazaroni e Vicente, lesionados.

A novidade pode ser a estreia de Foguinho, regularizado e apto para entrar em campo.

Possível escalação do Campinense: Mauro Iguatu, André Mascena, Michel Bennech, Cleiton e Emerson; Magno, Jeferson Lima e Dione; Erick Pulga (Hugo Freitas), Luiz Fernando e Olávio.

Possível escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Alemão (Iury), Marco Antônio, Mateus Moraes e Sanchez; Léo Gomes, Dionísio e Foguinho (Alan Pedro); Gabriel Santiago, Rafinha e Roberto.

DESFALQUES

CAMPINENSE:

Iago Silva e João Paulo: lesionados

VITÓRIA:

Eduardo: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Alan Santos, Guilherme Lazaroni e Vicente: lesionados

ARBITRAGEM

Árbitro: Dewson Fernando Freitas - PA

Assistentes: Marcio Gleidson Correia e Helcio Araujo (PA)

Quarto árbitro: José Ferreira de Sousa - PB

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Campinense e Vitória será transmitido ao vivo pela Band, na TV aberta, pelo DAZN, no streaming, e pela rede social TikTok, na internet, neste sábado (28).