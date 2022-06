Campeonatos de futebol na Ucrânia têm data para serem retomados

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, autorizou o retorno das ligas de futebol no país em guerra com a Rússia

O futebol ucraniano está parado desde 24 de fevereiro, quando começou o conflito entre Ucrânia e Rússia, porém, de acordo com Andriy Pavelko, presidente da federação ucraniana de futebol, os campeonatos de futebol profissional já têm a autorização para voltar e deverão retornar em agosto.

A invasão russa no território ucraniano fez com que os eventos esportivos fossem cancelados para a segurança de atletas e do povo. Porém, segundo o presidente da federação de futebol, a autorização para o retorno foi dada diretamente pelo presidente do país, Volodymyr Zelensky.

"Falei com o nosso presidente sobre o grande poder do futebol para ajudar as pessoas a refletirem sobre o futuro, porque todos estão focados na guerra. Por isso, junto ao presidente, decidimos retomar o campeonato ucraniano em agosto", declarou Andriy Pavelko à Associated Press.

O mandatário da federação futebolística não deu explicações sobre os protocolos de segurança para as delegações, já que o país ainda está em guerra. Ele confirmou apenas que a primeira, segunda e terceira divisões do futebol masculino, assim como a primeira divisão feminina voltarão a disputar partidas oficiais.