Quais jogadores da Espanha campeã em 2010 estão na Copa do Mundo de 2022?

Em busca do segundo título, La Roja chegou ao Qatar bastante reformulada pelo técnico Luis Enrique

O período entre 2008 e 2012 está na história do futebol espanhol como o mais vitorioso de sua seleção. E, justiça seja feita, representou uma hegemonia de títulos rara de se ver no futebol internacional. Entre estes anos, La Roja conquistou duas Eurocopas e, em 2010, sua primeira e única Copa do Mundo até aqui. O sonho para 2022 é costurar a segunda estrela acima do escudo.

Muita coisa mudou desde aquele título mundial de 2010, conquistado em terras sul-africanas na final contra a Holanda, até o time que chegou ao Qatar agora em 2022. Dentre os jogadores campeões do mundo com a seleção espanhola, apenas Sergio Busquets, veterano do Barcelona, segue em ação com a camisa da Espanha.

Agora aos 34 anos, Busquets é um dos melhores meio-campistas da história do futebol espanhol e de sua geração. No entanto, passou a ser bastante criticado nos últimos anos por suas exibições em um Barcelona que não apresenta mais a força de outros tempos. Ainda assim, o camisa 5 segue como homem de confiança do treinador Luís Enrique – que inclusive o escalou entre os titulares na estreia do selecionado espanhol contra a Costa Rica, no Qatar. Em 2010, Busquets já era titular e foi campeão do mundo tendo apenas 21 anos.

O baixo número de nomes mais experientes, mesmo os que passaram a ter chances na seleção espanhola após 2010, é o que motiva as maiores dúvidas em relação ao trabalho de Luís Enrique frente ao selecionado. Mas o técnico, ele próprio um habilidoso ex-jogador, está ciente de sua responsabilidade: “de medo, não vamos morrer”, afirmou ao comentar sua lista de convocados para o Qatar.

A ausência mais sentida na Espanha para a Copa do Mundo de 2022, por escolha do próprio Luís Enrique, é a de Thiago Alcântara, do Liverpool.

Campeões de 2010 que ainda jogam

Além de Busquets, a grande maioria dos jogadores campeões mundiais pela Espanha em 2010 já podem ser considerados veteranos. Vários deles até já estão aposentados dos gramados, casos do capitão Iker Casillas e do meio-campista Xavi. O zagueiro Gerard Piqué recentemente também “pendurou as chuteiras”. Os que ainda jogam profissionalmente são: