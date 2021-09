Calleri diz que São Paulo foi último clube grande da carreira: "Dinheiro é secundário. Venho para ser feliz"

Atacante fala em experiência "diferente" em jogar em times pequenos da Inglaterra ou Espanha, e põe lado financeiro em segundo plano por retorno

Jonathan Calleri foi apresentado no São Paulo nesta quarta-feira (8) e vestiu a camisa 30. Em sua primeira entrevista coletiva de volta, o atacante disse que o Tricolor foi o último grande no qual atuou na carreira e que as expectativas são diferentes de atuar em um pequeno da Inglaterra ou Espanha. Desde 2016, quando saiu do Morumbi, o jogador atuou por West Ham (Inglaterra), Las Palmas, Alavés, Espanyol e Osasuna (todos da Espanha).

"Não joguei em nenhum time grande. O último clube grande que joguei foi o São Paulo. Não é a mesma expectativa de jogar em um pequeno da Inglaterra ou Espanha que tem uma chance a cada três partidas, do que jogar aqui, em um time que propõe a atacar e que os atacantes sempre têm chances de gols. Estou feliz de voltar. Era o momento e uma grande oportunidade a mim, para fazer outra vez as coisas bem. Para os que gostam de mim outra vez dar alegrias e aos que não ficaram satisfeitos mudar sua opinião e fazer o melhor para o clube que é o mais importante".

Calleri também colocou em segundo plano a crise financeira do São Paulo. Questionado sobre se preocupava essa parte do clube, em dívida por exemplo com Daniel Alves, o atacante de 27 anos disse o seguinte:

"Não. O dinheiro hoje é secundário. Venho aqui para jogar e a estar feliz. É o que mais quero. Voltar a jogar e me sentir um jogador importante. Vão me pagar quando tiver de pagar. É um contrato assinado e bastante aceitável. A verdade é que vou jogar para demonstrar a todo o mundo que posso ser outra vez o jogador que já fui".

O argentino não colocou um prazo específico para sua estreia no São Paulo. Ele não joga uma partida de futebol profissional desde abril, quando defendia o Osasuna.

"Tenho de ser consciente que há meses não treino e não estou no dia a dia. Será quando estiver bem fisicamente. Desde sexta estou treinando à parte. Há quase uma semana de treinos constantes. Seguirei trabalhando para quando o técnico precisar ajudar".

O São Paulo contratou Calleri por empréstimo do Deportivo Maldonado até dezembro de 2022 com uma opção de compra de 70% dos direitos econômicos fixada em cerca de 2,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 12,9 milhões). Essa opção pode virar obrigação de compra caso Calleri bata uma meta esportiva específica de minutagem em campo e ou número de jogos estipulados no contrato.

No acordo, foi acertada uma cláusula de que se houver uma proposta entre 6 milhões dólares ou 7 milhões de dólares por Calleri (a reportagem não teve acesso ao valor exato), o São Paulo teria de pagar o equivalente a 30% do valor para ficar com o argentino.

Pelo empréstimo, o São Paulo pagará 300 mil dólares (cerca de R$ 1,5 milhão) a partir de dezembro e parcelado em três vezes.