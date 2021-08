Calleri e Gabriel Neves no São Paulo: valores e mais detalhes das contratações

Apenas assinatura dos contratos separa anúncio. Negociações acertadas por empréstimo com opção de compra fixadas terão pagamentos parcelados

O São Paulo acertou as negociações para contratar Calleri e Gabriel Neves por empréstimo até o fim de 2022. No caso do atacante argentino há acordo do Tricolor com o Deportivo Maldonado e o próprio atacante. A pendência final é um ajuste entre Calleri e o clube uruguaio gerido por empresários. Restam apenas as assinaturas e exames médicos para finalizar as duas operações. O clube corre contra o tempo para finalizar os trâmites ainda nesta segunda-feira (30), último dia da janela internacional de transferências.

SPFC-Calleri-Gabriel Neves

- Opção de compra por Gabriel Neves cerca de 1,5 mi dólares;

- Opção de compra por Calleri cerca de 2,5 mi dólares;

- Calleri: se houver oferta entre 6 ou 7 mi dólares (ñ sei valor exato), SPFC tem de pagar 30% do valor p/ mantê-lo@GoalBR — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) August 30, 2021

A Goal apurou os detalhes e valores das duas negociações do São Paulo.

- o São Paulo pagará 300 mil dólares (cerca de R$ 1,5 milhão) por Calleri e 300 mil dólares por Gabriel Neves, como adiantou a "ESPN Brasil" por meio do jornalista André Plihal e confirmou a reportagem da Goal. Ou seja, somando os valores totais são 600 mil dólares (cerca de R$ 3,1 milhões na cotação atual);

- esses pagamentos serão parcelados em três vezes, com início em dezembro;

- os valores das opções de compra são aproximadamente 1,5 milhão de dólares por Gabriel Neves (cerca de R$ 7,7 milhões na cotação atual) e 2,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 12,9 milhões) por Calleri

- as opções de compra foram fixadas em cima de 70% dos direitos econômicos de Calleri (Deportivo Maldonado) e Gabriel Neves (Nacional);

- as opções de compra podem virar obrigação de compra caso Calleri e Gabriel Neves batam uma meta esportiva específica de minutagem em campo e ou número de jogos estipulados;

- na negociação específica de Calleri foi acertada uma cláusula de que se houver uma proposta entre 6 milhões dólares ou 7 milhões de dólares (a reportagem não teve acesso ao valor exato), o São Paulo teria de pagar o equivalente a 30% do valor para ficar com o argentino.

Autorizado pelo Nacional do Uruguai, Gabriel Neves viajou ao Brasil e desembarcou nesta tarde no aeroporto de Guarulhos, conforme informou o repórter Giovanni Chacon, da Jovem Pan. Calleri, por sua vez, também resolve os trâmites finais da negociação e viagem para virar jogador do São Paulo. A expectativa no clube é de anunciar os dois jogadores ainda nesta segunda-feira, possivelmente no início da noite.