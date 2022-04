Brusque x Camboriú: onde assistir ao vivo, horário e informações da final do Campeonato Catarinense 2022

Brusque e Camboriú voltam a se enfrentar neste sábado (2), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Augusto Bauer, pelo jogo de volta do Campeonato Catarinense. Como empataram em 1 a 1 no duelo de ida, o Bruscão tem a vantagem do empate para levantar a segunda taça estadual na história. A partida terá transmissão ao vivo da NSC, na TV aberta, e da TV Nsports, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brusque x Camboriú DATA Sábado, 2 de abril de 2022 LOCAL Barradão - Salvador, BA HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A NSC, na TV aberta, e a TV Nsports, na internet,vão transmitir o jogo deste sábado (2), no Augusto Bauer.

MAIS INFORMAÇÕES

Por ter feito campanha melhor na primeira fase, o Brusque joga por um novo empate após para ter empatado em 1 a 1 no primeiro jogo da decisão.

O Brusque encerrou a primeira fase na liderança, com 24 pontos(sete vitórias, três empates e uma derrota), enquanto no mata-mata eliminou o Avaí e Concórdia.

Quadricolor se reapresentou na tarde desta quinta-feira, para dar início a preparação para o jogo de volta da final do Catarinense! 🇬🇳



📸 @opequenopassaro | BFC pic.twitter.com/mnAUAl22R0 — Brusque FC (@Brusqueoficial) March 31, 2022

Do outro lado, o Camboriú ficou em terceiro lugar, com 21 pontos (seis vitórias, três empates e duas derrotas), e eliminou o Marcílio Dias e Figueirense, nas quartas e semi, respectivamente.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BRUSQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 1 x 0 Concórdia Catarinense 27 de março de 2022 Camboriú 1 x 1 Brusque Catarinense 30 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brusque x Guarani Série B 9 de abril de 2022 A definri Cruzeiro x Brusque Série B 16 de abril de 2022 A definir

CAMBORIÚ FC

JOGO CAMPEONATO DATA Camboriú 2 x 0 Figueirense Catarinense 26 de março de 2022 Camboriu 1 x 1 Brusque Catarinense 30 de março de 2022

Próximas partidas