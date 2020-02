Bruno Silva tenta chutar torcedor do Figueirense e acerta colega do Avaí em confusão

Volante foi tentar acertar torcedor do Figueirense que invadiu o gramado, mas o alvo foi o goleiro reserva Glédson

O clássico entre e Avaí pelo teve cenas lamentáveis neste domingo, no Orlando Scarpelli. Bruno Silva, volante ex- , e Inter, foi o pivô da confusão.



Bruno Silva provocou a torcida do Fugueira, um torcedor otário invadiu o campo, goleirão do Avaí derrubou e o Bruno chegou dando essa bica absurda. Treta continuou na arquibancada. pic.twitter.com/GlRI5XjVjb — Zica (@boliviazica) February 2, 2020

A prova de que o chute do Bruno Silva acabou sendo no Glédson tá aí:#FIGxAVA #Catarinense2020 pic.twitter.com/x94bSCKo1U — #ETC (@epictimechat) February 2, 2020

Torcedores consideraram que o jogador da equipe visitante provocou as arquibancadas ao ser substituído no segundo tempo, e dois deles conseguiram entrar no campo. Um foi contido por Glédson, goleiro reserva avaiano. Em seguida, Bruno Silva tentou chutar o invasor, mas acertou o colega de equipe.

A situação ficaria ainda pior, com mais torcedores tentando invadir o gramado, confrontos e depredações nas arquibancadas e intervenção policial. O clássico, que terminou com vitória por 2 a 0 do Avaí, ficou ao todo 21 minutos paralisado até que os ânimos se acalmassem.