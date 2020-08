Bruno Henrique vai de Craque do Brasileirão a zerado no Flamengo de Torrent

Desde que Jorge Jesus deixou o Flamengo, Bruno Henrique segue em outro patamar, mas agora o destaque é negativo

Bruno Henrique foi o grande craque do Brasileirão e da Libertadores em 2019. Neste ano, tudo parecia caminhar para mais uma temporada em outro patamar, até que Jorge Jesus retornou ao Benfica e Domenec Torrent assumiu o . Desde então, o atacante ainda não marcou gols e segue com atuações irreconhecíveis, a ponto de irritar parte da torcida Rubro-Negra.

Com JJ no comando, Bruno Henrique e Gabigol formaram uma dupla de ataque letal. Os dois jogadores se movimentavam muito e revezavam os momentos de ficar dentro da área, de abrir nas laterais ou de voltar para buscar a bola no meio de campo.

Aproveitando o entrosamento que já tinham dos tempos de , a dupla infernizou todos os adversários com um nível de atuação que não era visto a muito tempo no futebol nacional.

Mesmo não começando o ano de 2019 com Jorge Jesus, Bruno Henrique terminou a temporada com 35 gols em 62 jogos disputados. Média excelente para um jogador que não atua como centroavante de ofício.

Após o enorme sucesso e os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, era esperado que os adversários estudassem mais o Flamengo e montassem retrancas ainda mais potentes para parar o ataque .

Porém, no início de 2020, Bruno Henrique mostrava que isso não seria o suficiente para pará-lo. Até a paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, balançou as redes mais cinco vezes em oito jogos, mantendo a média de mais de 0,5 gol por partida. Então, após o retorno do Carioca, muitos pensavam que a falta de ritmo poderia influenciar no desempenho do atacante, o que mais vez não aconteceu.

Até a saída de JJ, foram mais três gols em cinco partidas. É verdade que nas finais da Taça Rio e do Carioca, ambas contra o Fluminense, ele não marcou gols, mas jogou bem, foi importante para o Flamengo sair com o título estadual e seguiu com números superiores a meio gol a cada 90 minutos.

Então, Jesus deixou o Flamengo e parece ter levado o futebol de Bruno Henrique junto com ele para .

Torrent chegou com enorme expectativa por ter sido auxiliar de Guardiola por uma década, mas tentou mudar o modo da equipe jogar cedo demais. Bruno Henrique, que antes se movimentava muito, aparecia dentro da área como centroavante em muitos momentos e aproveitava sua altura e impulsão para receber cruzamentos na segunda trave, passou a ficar mais fixo como um ponta esquerda e mostrou que sentiu a alteração.

Logo nos primeiros minutos da estreia de Torrent, contra o Atlético-MG, ele poderia ter feito um gol que talvez mudasse toda essa situação, mas mesmo sem goleiro mandou a bola na trave. A partir daí, o patamar de Bruno Henrique não voltou mais a ser o mesmo.

Parte da torcida chegou a cogitar uma suposta rivalidade exacerbada entre o camisa 27 e Gabigol, mas os dois jogadores trataram de desmentir os boatos. Depois veio a trágica partida contra o Atlético-GO e a vitória contra o , mas Bruno Henrique seguia com desempenho muito abaixo de seu potencial, assim como toda a equipe do Flamengo.

Então, no jogo contra o , mais uma atuação para esquecer. O atacante que encantava o agora parece estar sem confiança, mal posicionado na maioria dos lances e cometendo erros técnicos bobos para um jogador de seu nível.

Gabigol conseguiu sair do jejum no último lance da partida, mas o camisa 27 segue zerado com Torrent.

É claro que o catalão precisa de tempo para entender como os jogadores do Fla jogam e para se adaptar ao futebol brasileiro, mas o início não tem sido nada fácil. E para Bruno Henrique, tudo começou com um bola na trave sem goleiro.