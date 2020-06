Gabigol e Bruno Henrique participam de mais da metade dos gols do Flamengo em 2020

O camisa 9 deu duas assistências na vitória por 3 a 0 sobre o Bangu, no retorno do Campeonato Carioca; BH deixou sua marca

O torcedor do se acostumou, desde 2019, a comemorar gols marcados especialmente por Gabigol e Bruno Henrique. E a dupla mostrou seguir funcionando bem mesmo após os mais de 90 dias de paralização por causa da pandemia do novo coronavírus.

No polêmico retorno das atividades no , quinta-feira (18), o Flamengo bateu o Bangu por 3 a 0 no Maracanã – enquanto ao lado, no hospital de campanha do estádio, duas pessoas morreram vitimadas pelo novo coronavírus no mesmo dia. O duelo contra o não teve um alto grau de dificuldade, especialmente no segundo tempo.

Arrascaeta abriu o placar na etapa inicial. Nos 45 minutos finais, Bruno Henrique ampliou aproveitando assistência de Gabigol. O camisa 9 não balançou as redes, mas teve um novo dia de garçom e na reta final ainda serviu Pedro Rocha, que encerrou o confronto.

TERCEIRO DO FLAMENGO! E o primeiro de Pedro Rocha com a camisa rubro-negra. Bela assistência de Gabigol. Olha só! pic.twitter.com/4CH6chnuru — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) June 19, 2020

Considerando a atual temporada 2020, Gabigol é artilheiro e líder de assistências na equipe de Jorge Jesus: acumula 11 tentos e chegou a seis passes para gol. Bruno Henrique tem uma assistência e chegou a 6 bolas nas redes. Ou seja, a dupla acumula 24 participações diretas em gols.

Se o Flamengo marcou 39 vezes em 2020, considerando os jogos oficiais, a dupla Gabigol-Bruno Henrique foi responsável direta por 61.5% destes tentos. Em meio a um período de tanta tristeza para o e Rio de Janeiro, devido à Covid-19, a dupla de ataque segue como um dos motivos de felicidade para os flamenguistas.