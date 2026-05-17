Bruno Fernandes dá assistência para o gol da vitória e iguala De Bruyne e Henry

O Manchester United venceu o Nottingham Forest por 3 a 2 na tarde de domingo. Bruno Fernandes deu uma assistência para Bryan Mbeumo e, com isso, atingiu a marca mágica de vinte assistências em uma única temporada da Premier League.
Aos vinte minutos de jogo, Bryan Mbeumo, que já está há onze partidas sem marcar, deveria ter feito o 2 a 0. Após uma bela defesa de Senne Lammens, o Manchester United partiu para o contra-ataque. Matheus Cunha passou a bola para Mbeumo, que driblou o goleiro, mas acabou acertando a trave com o gol vazio à sua frente.
Depois que o mesmo Mbeumo perdeu outra grande chance logo após o intervalo, Morato, do outro lado, cabeceou para o gol após um cruzamento perfeito de Elliot Anderson: 1 a 1.
Meia minuto depois, Matheus Cunha reverteu o placar. Ele chutou com precisão no canto inferior, depois que a bola caiu aos seus pés após tocar no braço de Mbeumo. O árbitro não considerou a mão como falta e, assim, a festa continuou.
Aos 66 minutos de jogo, Bruno Fernandes parecia prestes a igualar o recorde de assistências. Ele lançou Mbeumo em profundidade na área, mas o atacante do Manchester United, cara a cara com o goleiro, chutou bem por cima do gol.
A quinze minutos do fim, Bruno Fernandes finalmente deu aquela vigésima assistência libertadora que tanto buscava. O português cruzou forte e rasteiro, e Mbeumo conseguiu empurrar a bola para o gol. Ele agora igualou o recorde de Kevin De Bruyne e Thierry Henry. Na próxima semana, ele poderá quebrar o recorde.
O Manchester United não pôde desfrutar dessa vantagem por muito tempo. Um minuto depois, foi Morgan Gibbs-White quem, mais uma vez, aproveitou com habilidade um cruzamento de Elliot Anderson: 3 a 2.
Logo em seguida, Casemiro foi substituído por Michael Carrick. O brasileiro disputou sua última partida em Old Trafford e recebeu uma ovação de pé da torcida presente.