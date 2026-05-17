Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Bruno FernandesIMAGO
Bart DHanis

Traduzido por

Bruno Fernandes dá assistência para o gol da vitória e iguala De Bruyne e Henry

Manchester United x Nottingham Forest
Manchester United
Nottingham Forest
Premier League

O Manchester United venceu o Nottingham Forest por 3 a 2 na tarde de domingo. Bruno Fernandes deu uma assistência para Bryan Mbeumo e, com isso, atingiu a marca mágica de vinte assistências em uma única temporada da Premier League.

Aos vinte minutos de jogo, Bryan Mbeumo, que já está há onze partidas sem marcar, deveria ter feito o 2 a 0. Após uma bela defesa de Senne Lammens, o Manchester United partiu para o contra-ataque. Matheus Cunha passou a bola para Mbeumo, que driblou o goleiro, mas acabou acertando a trave com o gol vazio à sua frente.

Depois que o mesmo Mbeumo perdeu outra grande chance logo após o intervalo, Morato, do outro lado, cabeceou para o gol após um cruzamento perfeito de Elliot Anderson: 1 a 1.

Meia minuto depois, Matheus Cunha reverteu o placar. Ele chutou com precisão no canto inferior, depois que a bola caiu aos seus pés após tocar no braço de Mbeumo. O árbitro não considerou a mão como falta e, assim, a festa continuou.

Aos 66 minutos de jogo, Bruno Fernandes parecia prestes a igualar o recorde de assistências. Ele lançou Mbeumo em profundidade na área, mas o atacante do Manchester United, cara a cara com o goleiro, chutou bem por cima do gol.

Premier League
Brighton crest
Brighton
BHA
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Premier League
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU

A quinze minutos do fim, Bruno Fernandes finalmente deu aquela vigésima assistência libertadora que tanto buscava. O português cruzou forte e rasteiro, e Mbeumo conseguiu empurrar a bola para o gol. Ele agora igualou o recorde de Kevin De Bruyne e Thierry Henry. Na próxima semana, ele poderá quebrar o recorde.

O Manchester United não pôde desfrutar dessa vantagem por muito tempo. Um minuto depois, foi Morgan Gibbs-White quem, mais uma vez, aproveitou com habilidade um cruzamento de Elliot Anderson: 3 a 2.

Logo em seguida, Casemiro foi substituído por Michael Carrick. O brasileiro disputou sua última partida em Old Trafford e recebeu uma ovação de pé da torcida presente.


Publicidade