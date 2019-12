Flamengo comemora Brasileirão sub-20 em cima do Palmeiras e 'carimba faixa' da Série A

Rubro-Negro teve comemoração em dose dupla neste domingo (1), ao derrotar o clube considerado o seu "rival" para 2019

O domingo, mais uma vez, foi de comemoração para o . Isso porque o enfrentou e venceu o pelo Campeonato Brasileiro, além de ter batido o também na final do Brasileirão sub-20.

A equipe principal do Mengão visitou o Palmeiras em duelo cheio de polêmicas pelo fato de não poder contar com a presença de sua torcida, e também porque a equipe paulista era considerada a sua principal rival na competição nacional.

Antes do jogo, os Rubro-Negros, simbolicamente, aplaudiram a "presença" de sua torcida. Já com a bola rolando, o domínio foi total e o triunfo foi de 3 a 1, com dois gols de Gabriel e outro de Arrascaeta. Matheus Fernandes descontou para os mandantes, que carimbaram de vez a faixa dos cariocas.

FIM DE JOGO NO ALLIANZ PARQUE! O Mengão vence o Palmeiras por 3 a 1, fora de casa, com gols de Arrascaeta e Gabigol (2x) e soma mais três pontos no @Brasileirao! Sem dúvidas, foi uma #VitóriaDeCampeão! ISSO AQUI É FLAMENGO! #OBrasileiroJáGanhamos7 #EsseÉONossoLugar pic.twitter.com/9CfWORW4gq — Flamengo (@Flamengo) December 1, 2019

Já o Brasileirão sub-20, nova vitória do Flamengo sobre o Verdão, desta vez por 3 a 0, em partida disputada em Cariacica. Yuri César, Wendel e Lázaro fizeram os gols da partida e comemoram muito mais uma conquista do Rubro-Negro no ano.