Quem é Diego Rosa, joia do Grêmio perto de reforçar o Manchester City?

Jovem jogador da base gremista pode ir para a Premier League sem sequer ter jogado no profissional do Imortal

Mais um promissor jovem jogador pode deixar o sem ao menos jogar com a camisa da equipe principal. Trata-se de Diego Rosa, jovem volante de 17 anos, já presença marcada na seleção brasileira sub-17, que atua nas categorias de base do . De acordo com o Globo Esporte, o , de Pep Guardiola, tem interesse na contratação da promessa tricolor.

Diego foi campeão da sub-17 com a seleção brasileira. Com 17 anos, ele não era nascido quando a seleção brasileira principal conquistou o pentacampeonato. Nascido em 12 de outubro de 2002, em Salvador, na , o jovem jogador vem chamando a atenção pelo seu estilo de jogo.

A juventude somada ao potencial de desenvolvimento levaram o Manchester City a fazer uma proposta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões pela cotação atual) ao Grêmio por um jogador que ainda não jogou um minuto sequer na equipe principal. O Grêmio tenta fazer uma negociação com o para comprar mais 20% dos direitos de Rosa para conseguir faturar mais com essa possível venda para o clube inglês.

Mais times

"Ele tem um bom passe e lançamento com a perna direita e esquerda e principalmente essa infiltração na área. Um volante que consegue fazer muito bem essa parte da marcação muito bem feita e a parte ofensiva, também, com a presença de área muito boa". É assim que o treinador do Grêmio sub-20, Cesar Lopes, descreve Diego Rosa, em uma entrevista ao Globo Esporte.

Mais artigos abaixo

Visto como um autêntico meio-campista moderno, Diego Rosa se considera um "segundo volante". Seu pai, Valmir Junior revelou que o filho se inspira no ex-jogador do , Renato Augusto.

"Ele se espelha muito em Renato Augusto, ele gosta muito do Renato Augusto. Tem uma característica muito parecia, o biotipo alto", revelou o pai do Diego ao Globo Esporte.

Seu primeiro time foi o Vitória, da Bahia. Ele ficou lá até os 16 anos, quando foi contratado pelo Grêmio, em 2018. De lá para cá, começou a se destacar e chamar a atenção do técnico. O título do Mundial sub-17 deu ainda mais visibilidade para o jovem, que deve mesmo deixar Alegre rumo a Manchester.