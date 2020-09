Cruzeiro tem a maior dívida do futebol brasileiro; veja os números

A Raposa ultrapassou o Botafogo e é quem mais deve no futebol brasileiro: "Desafio é sobreviver"

"Nosso grande desafio é sobreviver ao semestre", é assim que o presidente do , Sérgio Rodrigues, define a atual situação financeira do clube. E não é para menos, a chegou a R$ 1 bilhão em dívidas e se tornou o clube mais devedor do .

A partir das informações contidas no balanço geral do Cruzeiro até maio de 2020, a empresa de consultoria Pluri divulgou alguns dados sobre a situação financeira do clube, que foram analisadas pelo economista Fernando Ferreira.

De acordo com os números, a antiga gestão cruzeirense deixou um rombo significativo nas contas do clube - a dívida líquida chegou a R$ 1 bilhão, o que fez a Raposa ultrapassar o e se tornar o time mais devedor do país. "Arrasaram o clube", disse Fernando Ferreira sobre a antiga diretoria.

Alguns dados chama a atenção nos números do Cruzeiro. Em seu balanço, o clube declarou receita de R$ 54 milhões até maio de 2020, além de um déficit de R$ 259 milhões. (sendo R$ 103 à provisões e mais R$ 76 de indenizações de atletas).

Quanto à dívida do Cruzeiro, R$ 225 milhões são referentes à o que tem de pagar a clubes (do Brasil e do exterior), R$ 130 milhões à instituições financeiras e R$ 290 são dívidas fiscais, sendo quase metade ao PROFUT - do qual foi excluído no ano passado.

Sérgio Santos Rodrigues, que assumiu o clube em junho, em live com os torcedores nesta sexta-feira (11), assumiu o momento difícil do clube: "Hoje, nosso grande desafio é sobreviver ao semestre agora, a este segundo semestre e ao primeiro semestre do ano que vem, equalizando essas dívidas, e colocando as dívidas de acordo com nosso potencial de captação de receita".

A expectativa do presidente é de que 2021 seja um ano melhor para o Cruzeiro, passando pela volta à elite do Campeonato Brasileiro. "Na Série A, vamos ter direitos de TV maiores, vamos ter essas propriedades digitais", disse.

Mas, por enquanto, a realidade é outra. O time não está bem na , recentemente trocou de treinador e, com as limitações financeiras, não teve condições de se reforçar como gostaria para tentar o acesso ainda nesta temporada. A aposta do momento são os garotos da base do clube.

"Nós temos potencial. Ainda mais com esses atletas jogando. Eu estou falando de meninos que tem categoria de base na seleção, com baita capacidade de venda. Eu acredito muito no potencial desses meninos como grande forma de ativo, que hoje a gente não tem como quantificar", disse o cartola, se referindo a Claudinho, Rafael Luis, Airton, Maurício e Jadson, jovens entre 18 e 21 anos.

Além disso, parte da reconstrução financeira do Cruzeiro também deve passar pela venda de patrimônio. Segundo o Globoesporte.com, um imóvel da Sede Campestre foi recebeu autorização para ser vendido, no entanto, a Raposa enfrenta pendências na Justiça para concretizar o negócio.

Além disso, houveram reuniões com representantes do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais para que fossem discutidas alternativas para o cumprimento das sentenças já aplicadas ao clube.

Mas, apesar do momento complicado, o presidente ainda tem esperanças de que a Raposa vai se reerguer: "Nós vamos fazer todas as medidas que forem necessárias para solucionar o Cruzeiro, e ele tem solução. Muitos falavam que o Cruzeiro tinha que acabar ou que era terra arrasada. A gente é uma marca muito grande e vamos fazer o Cruzeiro retomar o seu trilho".