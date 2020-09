Do improviso à seleção, Gabriel Menino tem só três jogos começando como lateral

Revelação do Palmeiras é convocado por Tite para o início das eliminatórias da Copa do Mundo, em jogos contra Bolívia e Peru

O técnico Tite convocou a seleção brasileira para o início das Eliminatórias para a de 2022 nesta sexta-feira (18) e um nome chamou a atenção, pelo chamado e pela posição no campo. Gabriel Menino, do , integra o elenco como lateral-direito junto de Danilo, da .

O jogador de 19 anos tem 23 partidas no time profissional do Palmeiras, onde virou titular neste ano, principalmente após a volta do futebol, em julho. Meio-campista, acaba de marcar seu primeiro gol na equipe de cima, um chute de longa distância na vitória contra o Bolivar, pela Libertadores.

Ainda que atue em alguns momentos como lateral-direito, principalmente pelo fato do técnico Vanderlei Luxemburgo sempre fazer uso das cinco substituições, o jovem só começou como titular na posição de sua convocação em três oportunidades, numa emergência do elenco. Ainda no início do ano, quando Marcos Rocha e Mayke passaram algumas semanas machucados, ele atuou os 90 minutos na lateral contra , e Tigre, da .

Nascido no interior de São Paulo, Gabriel Menino se destacou nas campanhas recentes do Palmeiras na base, e no ano passado somou convocações para a seleção brasileira sub-20, sempre no meio-campo. Ele já comentou em entrevistas que atuou na lateral em algumas situações no Guarani, seu ex-time, e também em ocasiões específicas nas categorias inferiores do clube da capital. Em conversa recente com a Goal, disse ainda que tem como objetivo disputar as Olimpíadas de Tóquio, em 2021.

As primeiras duas rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo. que estavam previstas inicialmente para o final do mês de março, ficaram para o mês que vem. O recebe a no dia 9 de outubro, em São Paulo, e depois visita o , em Lima, no dia 13. A Conmebol confirmou o calendário nesta semana, informando que os países europeus aceitaram que os atletas que voltarem das partidas na América do Sul não precisarão fazer quarentena para voltar aos trabalhos em seus clubes.