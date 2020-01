Onde entra Reinier? As 20 maiores vendas do futebol brasileiro de todos os temposs

Atacante do Flamengo foi negociado com o time merengue e virou um dos jogadores mais caros da história no futebol brasileiro

Não há como negar: hoje o futebol brasileiro é um exportador de talentos, especialmente para a Europa.

Grandes craques, ou até mesmo jogadores que se colocam apenas como promessas, estão sempre na mira das transferências, e se os torcedores ficam tristes com as despedidas em alguns casos a venda rende grande valor para as nossas equipes.

O ranking presente abaixo também ajuda a mostrar o quanto os grandes clubes europeus buscam, cada vez mais, talentos jovens .

Durante muito tempo a maior venda na história do nosso futebol foi a saída de Denílson para o , da , em 1998. Na época, o jogador do tinha 21 anos; Neymar, que muitos anos depois ficaria com a vaga no topo, deixou o com 22 primaveras completadas. Já Rodrygo e Vinícius Júnior, que dividem a segunda posição, foram para o com menos de 20 anos.

Também é notável a maior presença de clubes espanhóis neste Top 10. O Real Madrid (quatro negociações) se coloca como o maior comprador, com o acompanhando com três transações.

O Santos negociou quatro dos jogadores listados, se colocando como maior vendedor de talentos para a nata do futebol europeu; o , com três, ocupa a vice-liderança neste ranking ao lado do e o São Paulo completa o Top 3 com as vendas de Denílson e Lucas Moura.

O último jogador a integrar a lista foi o meia-atacante Reinier, que neste janeiro de 2020 foi confirmado como reforço do Real Madrid.