Brasileirão 2020: o que o São Paulo precisa para ser campeão do primeiro turno?

Com jogos atrasados contra Goiás, Ceará e Botafogo, Tricolor Paulista pode passar concorrentes diretos e levar título simbólico ainda em 2020

Depois de enfrentar algumas turbulências no decorrer da temporada, o parece estar reencontrando seu melhor futebol – e resultados – na reta final do ano-calendário de 2020. E não poderia ser em momento melhor: quando ainda tem partidas atrasadas por disputar no que, pelo contexto da tabela de classificação , ainda podem dar ao clube paulista o título simbólico de campeão do primeiro turno da competição.

E quando pode acontecer essa conquista? Quais os próximos compromissos para o Tricolor ‘cumprir tabela’ nessa primeira metade do Brasileiro? Entenda a situação da disputa!

Por que o São Paulo ainda pode vencer o primeiro turno mesmo com atraso?

Enquanto a grande maioria dos participantes da Série A 2020 chegará a 19 jogos disputados ao final deste final de semana (30 de outubro a 2 de novembro de 2020), o São Paulo ainda tem três jogos atrasados da primeira parte da disputa dessa temporada.

O primeiro deles é contra o , que marcaria a estreia das duas equipes na primeira rodada do torneio, no dia 9 de agosto: uma série de casos positivos de Covid-19 na delegação esmeraldina, revelado apenas no dia do jogo, levou o STJD a suspender a disputa do confronto – decisão que só foi confirmada próxima a hora prevista para o início da partida, às 16h (do horário de Brasília).

O segundo adiamento se deu por conta de uma adequação de calendário da CBF, prevendo que o São Paulo começaria a disputa na a partir da última semana de outubro (quando, também, seu calendário previa o início das oitavas de final da atual edição da Copa do Brasil ). A disputa da série contra o foi antecipada às demais, tendo iniciado no dia 14 de outubro, data da rodada 16 do Brasileirão. Inicialmente, o São Paulo enfrentaria o Ceará, fora de casa, naquela semana .

Essa mesma mudança levou o jogo de volta contra os cearenses para uma inédita decisão no domingo, 25 de outubro , enquanto as demais equipes disputavam a 18ª jornada do torneio nacional: a partida neste mesmo final de semana, contra o , também foi adiada para uma data posterior. Classificado, o São Paulo iniciaria, então, sua campanha na Sul-Americana no dia 28, contra o Lanús, na .

Até o momento (1º de novembro), nenhum dos três jogos foi oficialmente remarcado pela CBF. Isso significa que, enquanto o São Paulo não disputar pelo menos um de seus compromissos atrasados, a definição final do primeiro turno ainda não deve acontecer.

Quais resultados o São Paulo precisa para conquistar o primeiro turno?

A grande vitória por 4 a 1 sobre o Flamengo pelo Maracanã , pela 19ª rodada do Brasileirão, deixa o São Paulo como o único time que depende das próprias pernas para ser campeão do primeiro turno: com 30 pontos em 16 jogos , o Tricolor do Morumbi pode ficar com a conquista simbólica se vencer seus três compromissos atrasados diante de Goiás, Ceará e Botafogo: chegaria a 39 pontos e passaria as pontuações possíveis para , (35 pontos), e (32 pontos) para as primeiras 19 rodadas do campeonato.

Há ainda, porém uma segunda possibilidade, de acordo com o aproveitamento do neste final de turno : o time de Jorge Sampaoli ainda joga nessa 19ª rodada diante do (2 de novembro, às 17h) e tem um jogo atrasado diante do -PR, pela sexta rodada , quando a CBF precisou liberar o calendário para a final do , conquistado em final sobre a Tombense. A nova data do duelo contra os paranaenses também não foi confirmada pela CBF.

Dessa forma, o Atlético pode chegar a 38 pontos se, e somente se, vencer os dois jogos que restam a disputar nesse turno inicial . Uma derrota em um desses dois compromissos, por exemplo, permitiriam que o São Paulo, com duas vitórias em seus jogos atrasados, conquiste o primeiro turno com 36 pontos.

Quando o São Paulo vai jogar as partidas atrasadas do Brasileirão 2020?

O São Paulo ainda não conheceu as novas datas para os jogos contra Goiás (1ª), Ceará (16ª) e Botafogo (19ª rodada). A CBF deve fazer a definição de acordo com a classificação ou não do time paulista às próximas fases da Copa Sul-Americana, já que uma possível eliminação para o Lanús abriria espaços no calendário para a remarcação de tais partidas.