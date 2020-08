Goiás x São Paulo é adiado pelo STJD após oito casos positivos de coronavírus

Esmeraldino tem 10 casos de coronavírus no elenco horas antes da bola rolar contra o São Paulo neste domingo (9)

Não vai ter jogo! Após muita indefinição, o presidente do STJD, Otávio Noronha, concedeu liminar e suspendeu o duelo entre Goiás e São Paulo marcado para este domingo (9), às 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

O time goiano recebeu da CBF, na manhã do jogo, a informação de que 10 do 23 testes realizados tiveram resultado positivo para o coronavírus. Dos contaminados, oito costumam atuar no time titular.

"O respaldo é muito simples. Dez dos 23 atletas foram positivados. Infelizmente, fomos comunicados desses resultados positivos apenas no dia de hoje. Todos os jogadores que testaram positivos estavam concentrados. Diante desse fato a gente preferiu agir com coerência, pedindo para que o jogo fosse adiado. Entramos com a liminar no STJD com essas alegações. Esportivamente seria uma coisa totalmente descabida. Infelizmente dessa forma eu acho que a melhor atitude, infelizmente, foi o pedido dessa liminar, com o intuíto de rever essa partida. Ia ser uma festa bonita, mas por questões de segurança e saúde, já que os dez atletas estavam concentrados. Nós recebemos um comunicado, extra-oficial, que o jogo foi adiado.", disse Marcelo Almeida, presidente do , em entrevista à TV Globo.

A confusão se deu quando houve uma troca de laboratórios que realizavam os exames do Goiás. A CBF alega que os testes feitos na quinta-feira (6), em laboratório escolhido pela entidade, falhou no acondicionamento das amostras. Os testes foram refeitos e entregues apenas na manhã de domingo.

Vale lembrar que, no Campeonato Brasileiro, os testes são oferecidos pela CBF, que designou o Einstein para recolher as amostras do Goiás. Todas as equipes são testadas antes de cada rodada.