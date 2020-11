Ceará 1x1 São Paulo, pelo Brasileirão, pode ser suspenso por confusão do VAR?

Partida gerou confusão após gol de Pablo, que foi anulado, confirmado e então anulado novamente. Entenda as regras

São Paulo e Ceará empataram por 1x1 na partida atrasada da 16ª rodada do Brasileirão, mas quem roubou a cena foi a arbitragem, em um lance polêmico que envolveu um gol anulado, validado e então anulado novamente.

O que aconteceu?

Aos 12 do segundo tempo, quando a partida estava empatada em 1x1, Pablo marcou para o , mas o bandeirinha prontamente anulou o gol, por um desvio na origem da jogada. Depois da revisão do VAR, Wagner Nascimento Magalhães assinalou o gol do Tricolor, mas voltou a paralisar a partida assim que a bola rolou para uma nova checagem, o que é contra as regras da CBF. Após mais alguns minutos de checagem, o árbitro voltou a anular o gol, para desespero dos jogadores do São Paulo.

Reações

A confusão causou revolta nos jogadores do São Paulo. Reinaldo disparou contra a arbitragem:

“A reclamação é que o juiz autorizou o início, validando o gol, depois ele voltou atrás do nada. O VAR deu o gol e depois ele foi procurar outra coisa. Tenho certeza que nossa diretoria vai falar com a CBF, é passível de anular o jogo. Tem que rever isso. Deu o gol e depois voltou atrás, nunca tinha visto”, afirmou o lateral tricolor.

Depois foi a vez de Raí, coordenador técnico do Tricolor, falou sobre o acontecido: "Está na regra, ela é clara. Repito: isso é o beabá do futebol. Vamos atrás dos nossos direitos e esclarecer todas as dúvidas".

O jogo poderá ser anulado?

Segundo o livro de regras da CBF , não são permitidas mudanças de decisão depois que a partida foi reiniciada:

• As Regras do Jogo não permitem mudanças de decisões de reinício (escanteios,

arremessos laterais etc.) após o reinício do jogo, então eles não podem ser

revisados;

Sobre a validade da partida e um possível pedido de anulação por parte do São Paulo, as regras dão a entender de que tal erro da arbitragem não deve resultar no cancelamento de um jogo:

Em princípio, uma partida não será invalidada devido a:

• Falha(s) na tecnologia do VAR (como, por exemplo, na tecnologia de linha de

gol (TLM);

• Decisão(s) incorreta(s) do VAR (o VAR é um árbitro da partida);

• Decisão(s) de não revisar incidente(s) revisável(s);

• Revisão(s) e/ou decisão(s) de situações(s) não revisável(s).

🗣️ Raí: "Acho que no jogo de hoje, em termos de arbitragem, a única certeza que a gente tem é que existiu um erro absurdo, um erro de direito, e que traz todas as dúvidas do mundo".



VEJA AQUI > https://t.co/FGtUvz46nc pic.twitter.com/QWm5l0xilc — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 26, 2020

Até o momento, o São Paulo não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.

O episódio remete à partida entre e , realizada em maio de 2019. Na ocasião, após contato com Gabriel dentro da área, Deyverson foi punido com um amarelo por simulação. A partida chegou a ser reiniciada por alguns segundos, até o árbitro fazer uma nova paralização para checagem do VAR, que revelou um pisão no atacante palmeirense. O cartão foi removido e a penalidade marcada, rendendo o gol da vitória do time paulista. O Botafogo chegou a oficializar um pedido de anulação da partida no STJD, mas não obteve sucesso.