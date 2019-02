Brasileirão 2019: CBF divulga calendário de jogos da temporada

A primeira rodada do torneio de 2019 será sediada pelos campeões da primeira e segunda divisão

A CBF divulgou nesta sexta-feira (22) a lista das partidas da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2019.

O torneio começa em 27 de abril, um sábado, e a primeira partida oficial será sediada por Palmeiras e Fortaleza (campeões da Série A e B, respectivamente). A rodada de estreia também traz uma reedição de final de Copa do Brasil entre Flamengo e Cruzeiro. Veja os outros confrontos marcados:

Grêmio x Santos;

Atlético-MG x Avaí;

Ceará x CSA;

Palmeiras x Fortaleza;

São Paulo x Botafogo;

Flamengo x Cruzeiro;

Fluminense x Goiás;

Chapecoense x Internacional;

Bahia x Corinthians;

Athletico-PR x Vasco.

Momentos antes da divulgação dos jogos, a CBF aprovou o uso da tecnologia do árbitro de vídeo em todas as 380 partidas do Brasileirão.

