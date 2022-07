Brasil x Paraguai: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal da Copa América feminina

Partida acontece nesta terça-feira (26), pela semifinal da Copa América feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

Brasil e Paraguai se enfrentam nesta terça-feira (26), no Estádio Alfonso López, a partir das 21h (de Brasília), pela semifinal da Copa América feminina. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e do SporTV. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Com 100% de aproveitamento, a seleção brasileira feminina goleou a rival Argentina e a Venezuela por 4 a 0 na Copa América feminina, bateu o Uruguai por 3 a 0, e encerrou a fase de grupos com uma grande vitória sobre o Peru por 6 a 0.

O duelo ainda marcará o centésimo jogo de Bia Zaneratto com a camisa da seleção brasileira.

"Fico muito feliz de completar 100 jogos vestindo a camisa da seleção em um momento tão importante como vai ser essa partida contra o Paraguai. Vai se tornar ainda mais especial. Quero concretizar ela com uma vitória e se Deus quiser também com um gol que vai ser muito lindo para mim e para toda a minha família e por todos que torcem por mim", afirmou a atacante.

"Sabemos que vai ser um jogo difícil. Estamos nos preparando para isso. Temos visto bastante vídeos. Vamos continuar nos preparando ainda, mas sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe, mas também tenho certeza que estaremos bem preparadas para isso", completou.

Do outro lado, o Paraguai, encerrou a primeira fase na vice-liderança do Grupo A, com nove pontos (três vitórias e uma derrota).

O torneio garante vaga em Paris 2024 para a primeira e segunda colocadas, além de lugar direto na Copa do Mundo FIFA 2023 para as três primeiras.

Prováveis escalações

Possível escalação do Brasil: Lorena, Antonia, Tainara, Rafaelle, Tamires; Ary Borges, Angelina, Adriana, Kerolin; Bia Zaneratto e Debinha.

Possível escalação do Paraguai: Alicia Bobadilla; Limpia Fretes, Verónica Riveros, Camila Arrieta, Dulce Quintana, Fanny Godoy, Fabiola Sandoval, Lourdes González, Ramona Martínez, Rebeca Fernández.

Desfalques da partida

Brasil:

Marta: lesionada.

Paraguai:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Brasil x Paraguai DATA Terça-feira, 26 de julho de 2022 LOCAL Estádio Olímpico Pascual Guerrero - Cali, COL HORÁRIO 21h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Brasil

JOGO CAMPEONATO DATA Venezuela 0 x 4 Brasil Copa América feminina 18 de julho de 2022 Brasil 6 x 0 Peru Copa América feminina 22 de julho de 2022

