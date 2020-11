Brasil terá Ederson e Everton Ribeiro titulares novamente contra o Uruguai; Allan é dúvida

Tite revelou problemas clínicos com o volante, que será reavaliado amanhã; sem ele, Arthur ganha a vaga

A seleção brasileira fez nesta segunda-feira (16), o último treino antes de encarar o Uruguai, em Montevideu, pela quarta rodada das Eliminatórias da do . A equipe será a mesma que encarou a , a única mudança pode acontecer no meio-campo. Com problemas clínicos, Allan pode dar lugar a Arthur.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Na coletiva de imprensa, Tite revelou que Allan teve problemas, mas só definirá se ele participa ou não do jogo nesta terça (17). Durante os dois últimos treinos, Arthur trabalhou fazendo a função do companheiro.

Mais times

Desta forma, a Seleção entra em campo com: Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi, Allan (Arthur), Douglas Luiz, Ribeiro, Gabriel Jesus, Firmino e Richarlison.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Abaixo, confira os principais trechos da entrevista de Tite:

Avaliação da semana de treinos

É desafiador, mas é desfiador para outras equipes, às vezes mais, às vezes menos conforme acaba acontecendo, o processo Covid por mais que se tent se resguardar nao se consegue. São desafios. Nós tivemos a oportunidade de uma recuperação, temos uma oportunidade de treinamentos específicos. Jogar contra a Vamos ter mais espaço para criações ofensivas. Se caracteríca como formas e ideias de jogo diferente.

Clássico Sul-Americano sem torcida

O componente torcedor ele é essencial no futebol. A participação fora ou dentro de casa pela atmosfera que se gera, o clima que se busca. É um componente para os dois lados. O torcedor pode atuar a favor, mas também pode se voltar contra, a medida que você não tem uma equipe ainda madura e isso pode gerar uma pressão. Tem sempre os dois lados, eu prefiro sempre estar com torcida mas entendo o momento.

Arthur como opção

A opção ela é do Arthur, vamos definir essa situação amanhã, já fizemos o trabalho de manhã com os atletas. O Arthur já trabalhou com essa possibilidade real.

Mais artigos abaixo

Oscar Tabárez

Falar do Oscar a gente fala de um profissional que a gente tem que referênciar e respeitar. É muito difícil um profissional com esse respeito e essa longevidade. Os grandes profissionais não vencem a qualquer custo. Vencem em cima de valores morais, educacionais muito fortes. Para quem não conhece o futebol de forma profunda pode parecer demagogi querer falar de futebol sobre uma forma que não é a competitiva. O Tabarez tem uma base moral, uma respeitabilidade muito grande.