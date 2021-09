Brasil x Peru: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Seleções entram em campo nesta quinta-feira (9), pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas; veja como acompanhar na TV e na internet

O Brasil enfrenta o Peru nesta quinta-feira (9), na Arena Pernambuco, às 21h30 (de Brasília), pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Brasil x Peru DATA Quinta-feira, 9 de setembro de 2021 LOCAL Arena Pernambuco - Recife, PE HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Brasil busca manter a invencibilidade nas Eliminatórias / Foto: Lucas Figueiredo - CBF

A TV Globo, na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 SKY HD: 436, 437, 438 e 439

436, 437, 438 e 439 CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRASIL

Depois da suspensão do jogo com a Argentina, a seleção brasileira volta as atenções para o confronto contra o Peru, na Arena Pernambuco, sem a presença do público.

"Informamos através do presente, que a partida entre Brasil e Peru, válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, na Arena Pernambuco, dia 9 de setembro, está autorizada a acontecer sem a presença de público e/ou convidados" diz o ofício, assinado por Ana Paula Vilaça, Secretária Executiva de Atração de Investimentos e Estudos Econômicos.

Líder isolado nas eliminatórias, com 21 pontos, o Brasil deve manter em campo Marquinho e Militão no time titular.

Provável escalação do Brasil: Weverton; Danilo, Marquinhos, Militao, Sandro; Ribeiro, Guimaraes, Casemiro, Paqueta; Barbosa, Neymar.

PERU

Do outro lado, o Peru, com oito pontos, busca mais uma vitória para seguir subindo na tabela de classificação.

Depois da liberação de Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula segue no ataque, apoiado pelos alas Christian Cueva e Andre Carrillo.

Provável escalação do Peru: Gallese; Advincula, Santamaria, Callens, Lopez; Yotun, Tapia; Carrillo, Flores, Cueva; Lapadula.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Chile 0 x 1 Brasil Eliminatórias 2 de setembro de 2021 Brasil 0 x 0 Argentina Eliminatórias 5 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Venezuela x Brasil Eliminatórias 7 de outubro de 2021 A definir Colômbia x Brasil Eliminatórias 10 de outubro de 2021 A definir

PERU

JOGO CAMPEONATO DATA Peru 1 x 1 Uruguai Eliminatórias 3 de setembro de 2021 Peru 1 x 0 Venezuela Eliminatórias 6 de setembro de 2021

Próximas partidas