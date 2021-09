Fifa abre processo disciplinar para analisar suspensão de Brasil x Argentina

Entidade exigiu maiores explicações por parte das seleções, que podem ser punidas

A confusão na partida entre Brasil e Argentina, no último domingo (5), segue rendendo novos episódios. Após analisar os relatórios referentes ao jogo, a Fifa anunciou que está abrindo processos disciplinares contra as seleções.

Em uma publicação na conta da FIFA Media, a instituição confirmou que já pediu explicações às duas confederações, para uma análise mais profunda das motivações que levaram ao interrompimento e cancelamento do jogo, válido pelas eliminatórias para a Copa de 2022.

“Após analisar os relatórios oficiais da partida entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a FIFA confirma que processos disciplinares foram abertos envolvendo as duas associações. Já foi feita a solicitação para que os times forneçam mais informações sobre os fatos que levaram ao cancelamento da partida, que serão avaliados minuciosamente pelo comitê disciplinar da FIFA.”

O clássico entre Brasil e Argentina na tarde de domingo (5) terminou com apenas quatro minutos de jogo. A partida foi interrompida por agentes da Anvisa e da Polícia Federal, que buscavam quatro jogadores que haviam descumprido determinações de medidas sanitárias e mentido na imigração brasileira.

Conforme detalhado no parágrafo 6 do Artigo 5 dos regulamentos da Copa do Mundo de 2022 do Qatar, "se uma federação se retirar, se uma partida não puder ser disputada ou se for suspensa permanentemente por motivo de força maior, a Fifa decidirá a seu critério''.

Outra possibilidade é que a FIFA ordene a repetição da partida, para decidir quem fica com os pontos. O Brasil lidera as eliminatórias da América do Sul, onde está invicto, com 21 pontos conquistados em sete partidas. A Argentina vem logo atrás, com 15 pontos nos mesmos sete duelos.