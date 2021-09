Paolo Guerrero é liberado pelo Peru e retorna ao Internacional

Atacante está suspenso e desfalca a seleção peruana contra o Brasil pelas Eliminatórias

A Federação Peruana de Futebol atendeu à solicitação do Internacional e aceitou liberar o atacante Paolo Guerrero para retornar ao Brasil e retomar as suas atividades no colorado.

Guerrero está suspenso com dois cartões amarelos e terá de cumprir a punição na partida contra o Brasil, na próxima quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Qatar.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com isto, a direção do Inter solicitou a liberação de Guerrero para que ele possa retomar os treinos no CT Parque Gigante. O atacante é uma das possibilidades do técnico Diego Aguirre para substituir Taison, que está se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita. Guerrero é aguardado nesta quinta-feira em Porto Alegre.

O Internacional só volta aos gramados na próxima segunda-feira, contra o Sport, na Ilha do Retiro, no Recife. O Colorado hoje é o 11ª colocado, com 23 pontos conquistados. O Sport é 18ª e está na zona do rebaixamento, com 17 pontos ganhos.