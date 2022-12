Brasil x Croácia ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa do Mundo

Valendo vaga na semifinal da Copa do Mundo, o Brasil encara a Croácia nesta sexta-feira (9), às 12h (de Brasília), em Doha, pelas quartas de final do Mundial do Qatar. Quem avançar terá pela frente o vencedor de Argentina x Holanda. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, da GloboPlay e do Fifa+, no streaming, e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Ganhe bônus de até R$ 500 mais uma aposta grátis de R$ 20 na Betsson clicando aqui

Na TV Globo, o jogo da seleção brasileira será narrado por Galvão Bueno com os comentários de Ana Thaís Matos, Junior e Roque Jr., além de Paulo César de Oliveira na Central do Apito. Já no SporTV, Milton Leite estará ao lado dos comentaristas Lédio Carmona, Pedrinho e Sandro Meira Ricci.

Em busca do hexa, a Seleção Brasileira chega embalada após a goleada aplicada sobre a Coreia do Sul por 4 a 1 nas quartas de final da Copa. Anteriormente, venceu a Sérvia e a Suíça, antes de perder para Camarões por 1 a 0, com time reserva em campo na última rodada do Grupo G. Apesar do resultado negativo, a equipe terminou na liderança, com seis pontos.

Para o confronto, o técnico Tite poderá repetir a mesma equipe que venceu os coreanos na segunda-feira (5). Assim, os torcedores podem comemorar a presença de Neymar novamente em campo. O craque está recuperado de lesão no tornozelo e marcou gol no retorno aos gramados após desfalcar a seleção nos dois últimos jogos da primeira fase.

Getty

Alex Sandro, que se machucou no segundo jogo contra a Suíça, pode seguir como desfalque, de acordo com o técnico Tite. Assim, Éder Militão pode se manter na lateral direita e Danilo na esquerda.

"A tendência é a não participação, porque não há um trabalho muito forte ainda. São lesões diferentes. Eu tenho que ver com o departamento médico e físico essa situação. É diferente do Neymar", afirmou o treinador nesta quinta (8) antes do último treino.

Do outro lado, a Croácia vai disputar as quartas de final pela segunda Copa do Mundo consecutiva e pela terceira vez em sua história após vencer o Japão por 3 a 1 nos pênaltis nas oitavas de final. Na primeira fase, ficou em segundo lugar do Grupo F, com cinco pontos, depois de empatar com o Marrocos e Bélgica, e golear o Canadá por 4 a 1.

Borna Sosa, recuperado de uma virose, pode substituir Borna Barisic na lateral-esquerda, enquanto Josip Stanisic, com lesão muscular, será reavaliado antes do confronto e é tratado como dúvida. Modric, Marcelo Brozovic e Mateo Kovacic devem seguir como trio no meio-campo.

"A qualidade técnica é muito grande no trio de meio-campistas da Croácia”, disse Tite, antes de ser interrompido por Cléber Xavier. “Nossa forma de dar ritmo não é só a posse, fazer a bola circular mais rápido ou verticalizar, é também na agressividade de marcação. Um bom trio de meio onde passa o jogo da Croácia. Vamos fazer a mesma marcação que fizemos contra outras seleções, forte. É o jeito que gostamos de gostar, temos que manter o nosso jogo. Sabemos como eles funcionam, vamos manter o nosso jogo", apontou Tite.

Em Copas do Mundo, as seleções já se enfrentaram em duas oportunidades. No Mundial de 2006, o Brasil venceu por 1 a 0, enquanto em 2014 voltaram a vencer por 3 a 1, também na primeira fase. Já em amistosos, as equipes empataram por 1 a 1 em 2005, e em 2018 os brasileiros venceram por 2 a 0.