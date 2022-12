Quem é Michael Oliver, o árbitro de Brasil x Croácia nas quartas da Copa 2022?

Oficial da FIFA há 10 anos, o inglês é figura conhecida na Premier League e já foi xingado por Buffon

Nesta quarta-feira (7), a FIFA anunciou a equipe de arbitragem para o jogo entre Croácia e Brasil, que acontece na sexta-feira (9), às 12h (de Brasília). O duelo valendo a classificação para as semifinais da Copa do Mundo do Qatar ficará a cargo de Michael Oliver, da Inglaterra, um dos principais árbitros da Premier League.

O trio de arbitragem de campo se completa com os também ingleses Stuart Burt e Gary Beswick como auxiliares. O quarto árbitro será Mustapha Ghorbal, da Argélia.

O VAR será Pol Van Boekel, da Holanda e o assistente do VAR será o italiano Massimiliano Irrati. O VAR de impedimento é ocupado pela árbitra estadunidense Kathryn Nesbitt e o suporte para o árbitro de vídeo fica a cargo de Juan Soto, da Venezuela.

Michael Oliver é um profissional bastante respeitado na Inglaterra, já tendo apitado 330 jogos da Premier League, além de outros 57 da Championship, a segunda divisão inglesa. Também trabalhou em 69 jogos de copas domésticas (FA Cup e Carabao Cup).

Ele estreou na Premier League aos 25 anos, em 21/08/2010. Dois anos depois, em 2012, ele se tornou parte do quadro de arbitragem internacional da FIFA.

Em partidas europeias, Oliver vem ganhando visibilidade e importância. Ele apitou três partidas da Eurocopa de 2020, incluindo Suíça x Espanha pelas quartas de final do torneio. Além disso, foram 5 compromissos nas últimas Ligas das Nações. Quando o assunto é Liga dos Campeões, o oficial apitou 33 jogos, além de outros 30 da Liga Europa.

É considerado um árbitro que deixa o jogo correr, uma característica da Premier League, e não apita qualquer tipo de contato. Ou seja, o jogo sob Oliver pode ser mais físico e disputado que o normal, com a permissão do árbitro.

Porém, ele tem certa tendência em usar sem medo o cartão vermelho, quando sente que é necessário, tomando algumas escolhas polêmicas.

Ele tem em seu lastro algumas decisões que passaram longe de ser unanimidade. Foi ele que marcou o pênalti em Cristiano Ronaldo, quando o Real Madrid eliminou a Juventus nas quartas de final da Champions League 2017/18.

O contato do zagueiro Benatia derrubou CR7 e o juiz assinalou a infração. O "detalhe" é que a marcação ocorreu no minuto 90 de um jogo que a Juventus estava fazendo 3 a 0 no Real Madrid, em pleno Santiago Bernabéu e estava conseguindo uma classificação histórica, de virada.

A marcação do pênalti revoltou a equipe italiana, que foi discutir com Oliver. O goleiro Gianluigi Buffon insultou o homem do apito e recebeu o cartão vermelho, anulando completamente a chance da Juve. CR7 foi para o pênalti, converteu e classificou o Real Madrid. Ao final da partida, Buffon seguiu indignado.

"O juiz teve o cinismo de quebrar o sonho de uma equipe. Não sei se o fez por hábito ou por falta de personalidade, mas um ser humano não pode decretar a desclassificação de um time. Uma pessoa assim tem uma lata de lixo no lugar do coração", foram as fortes palavras de Buffon sobre o árbitro inglês.

De qualquer forma, Michael Oliver é um árbitro que tem sido figura constante em grandes jogos na Inglaterra e em competições da Europa.

A escalação de Oliver para trabalhar no confronto das quartas de final reitera que suas performances têm sido bem avaliadas pela comissão de arbitragem da FIFA. Ele apita seu primeiro Mundial e já atuou em duas partidas: Japão 0 x 1 Costa Rica e Arábia Saudita 1 x 2 México, ambas pela fase de grupos.