Grupo F da Copa do Mundo 2022: times, jogos, datas e horários

Duas seleções bem classificadas em 2018 e duas que buscam se superar formam o Grupo F do Mundial

A Copa do Mundo tem emoções em todos os jogos, mesmo aqueles que parece menos importantes na fase de grupos. No entanto, em um grupo com dois times que chegaram longe na última edição, a promessa é ainda maior.

E este é o caso do Grupo F, que, segundo determinado pelo sorteio realizado pela Fifa em abril, vai ter Bélgica (terceira colocada em 2018) e Croácia (vice-campeã), além de Canadá e Marrocos.

Grupo F

Bélgica (vencedora grupo E Uefa)

Canadá (vencedor terceira fase Concacaf)

Marrocos (vencedor grupo D CAF)

Croácia (vencedor grupo H Uefa)

Supresa na final da última Copa, a Croácia volta à disputa do Mundial com sede por mais, e conta com Luka Modric na tentativa por este objetivo. No entanto, a Bélgica promete não dar sossego na disputa pela primeira posição do grupo. Depois de muito tempo como líder do ranking da Fifa, a seleção busca um título na que deve ser sua última grande competição com a geração de ouro.

Correndo por fora no grupo, Canadá e Marrocos precisam apresentar muito para surpreenderem. Este será o primeiro Mundial dos norte-americanos desde 1986, e o principal objetivo parece ser tentar sua primeira vitória na competição. Enquanto isso, o a seleção africana tem a façanha de 1986, quando chegou à semifinal, como ideal.

PARTIDAS DATA HORÁRIO* LOCAL Marrocos x Croácia 23 de novembro 7h Estádio Al Bayt Bélgica x Canadá 23 de novembro 16h Estádio Ahmad Bin Ali Bélgica x Marruecos 27 de novembro 10h Estádio Al Thumama Croácia x Canadá 27 de novembro 13h Estádio Internacional Khalifa Croácia x Bélgica 1 de dezembro 12h Estádio Ahmad Bin Ali Canadá x Marrocos 1 de dezembro 12h Estádio Al Thumama

*Todos os horários de jogos no fuso horário de Brasília (GMT-3)