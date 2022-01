Botafogo x Bangu: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Botafogo recebe o Bangu neste domingo (30), no estádio Nilton Santos, às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo do Cariocão Play, do Elevensports e do OneFootball, na internet. Aqui na Goal você acompanha a partida em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Bangu DATA Domingo, 30 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro - RJ HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Cariocão Play, o OneFootball, e o Elevensports, na internet, irão transmitir o duelo deste domingo, no Rio de Janeiro.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Botafogo vem de empate na estreia do Carioca, e agora quer a primeira vitória no campeonato. Para isso, o Alvinegro deve ter mudanças na equipe titular.

Muita disputa, gols e vibração no último treino antes do jogo contra o Bangu 🔛🔥 #VamosBOTAFOGO



📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/VzGOd9ea9X — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 29, 2022

Erison, contratado para esta temporada, treinou entre os titulares no campo ofensivo. Já Daniel Borges assume a lateral-direita, após Rafael romper o tendão de Aquiles. Outros que seguem no departamento médico são: Gabriel Conceição, Klaus, Chay, Vinicius Lopes e Barreto.

Do outro lado, o Bangu chega com moral para o duelo deste domingo, após vencer o Fluminense na estreia. .

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Daniel Borges, Carli, Kanu e Carlinhos; Romildo, Fabinho e Juninho; Luiz Fernando, Diego Gonçalves e Erison.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Bangu: Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Israel, Eduardo Brito e Renatinho; Roberto Baggio, Denilson e Lucas Oliveira; Luis Araújo, Santarém e Daniel Dias.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BANGU

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 0 x 1 Bangu Cariocão 27 de janeiro de 2022 Joinville 1 (4) x (3) 1 Bangu Série D 18 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bangu x Volta Redonda Carioca 2 de fevereiro de 2022 15h30 (de Brasília) Portuguesa-RJ x Bangu Carioca 6 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Boavista 1 x 1 Botafogo Série B 25 de janeiro de 2022 Botafogo 2 x 2 Guarani Série B 28 novembro de 2021

Próximas partidas