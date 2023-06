Botafogo x Vasco ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Campeonato Carioca sub-20

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (23), pelo jogo de ida da semi do estadual; veja como acompanhar na internet

Botafogo e Vasco se enfrentam na tarde desta sexta-feira (23), a partir das 15h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca sub-20. A volta está marcada para o próximo domingo (2), no Nivaldo Pereira. A partida terá transmissão ao vivo da TV FERJ, no YouTube.

O Botafogo garantiu a classificação para a semifinal do Cariocão sub-20 após encerrar a primeira fase em quinto lugar, com 16 pontos, e eliminar a Portuguesa nas quartas de final pelo placar agregado de 2 a 1.

Do outro lado, o Vasco, ainda invicto no Cariocão sub-20, terminou a primeira fase na liderança, com 27 pontos, enquanto nas quartas eliminou o Resende por 6 a 1 no placar agregado. Até aqui, foram 10 vitórias e três empates.

Prováveis escalações

Botafogo sub-20: Heitor; Ryan, Kawan, Serafim e Gregory; Felipe Vieira, Kauê e Bernardo Valim; Sapata, Kauan Maranhão e João Guilherme. Técnico: Thiago de Camillis.

Vasco sub-20: Pablo; Gabriel Sá, João Gabriel, Roger, Leandrinho; Marlon Santos, Paixão, Lucas Eduardo; Juan, JP e André. Técnico: William Batista.

Desfalques

Botafogo

Não há desfalques confirmados.

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Quando é?