Botafogo-PB x Remo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste domingo (24), pela 16ª rodada da Série C; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo-PB e Remo se enfrentam neste domingo (24), no Almeidão, a partir das 19h (de Brasília), pela 16ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na internet.

O Botafogo-PB entra em campo neste domingo querendo mais pontos para tentar se aproximar dos líderes do campeonato. O time paraibano é sétimo colocado, com 23 pontos somados.

Do outro lado, o Remo está na nona posição, com 21 pontos e busca a vitória fora de casa para entrar na zona de classificação à próxima fase..

Prováveis escalações

Possível escalação do Botafogo-PB: Victor Golas, Elias, Leandro Camilo, Paulo Vitor e Salomão; PH, Tinga, Nádson e Esquerdinha; Marcelinho e Gustavo Coutinho.

Possível escalação do Remo: José, Leandro, Brenner, Bruno Alves, Marciel, Celsinho, Marlon, Paulo Curuá, Leonan, Anderson e Daniel.

Desfalques da partida

Botafogo-PB

Luís Carlos, Pablo, Ratinho, Bruno Ré e Lucas Gabriel: lesionados.

Remo:

Anderson Uchôa: suspenso.

Quando é?

JOGO Botafogo-PB x Remo DATA Domingo, 24 de julho de 2022 LOCAL Almeidão, João Pessoa - PB HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Lucas Torezin (PR)

Assistentes: Andrey Freitas e Andre Severo (PR)

Quarto árbitro: Tiago Oliveira (PB)

Últimos resultados e próximos jogos

Remo

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 2 x 0 ABC Série C 17 de julho de 2022 Atlético-CE 3 x 1 Remo Série C 10 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Remo x Ferroviário Série C 1 de agosto de 2022 20h (de Brasília) Remo x Aparecidense Série C 7 de agosto de 2022 17h (de Brasília)

Botafogo-PB

JOGO CAMPEONATO DATA Ypiranga 1 x 2 Botafogo-PB Série C 16 de junho de 2022 Botafogo-PB 1 x 1 Floresta Série C 9 de junho de 2022

Próximas partidas