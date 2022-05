Botafogo-PB x Campinense: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série C 2022

Botafogo-PB e Cmapinense entram em campo na noite desta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), no Almeidão, pela sétima rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataorma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo-PB x Campinense DATA Quarta-feira, 25 de maio de 2022 LOCAL Almeidão, João Pessoa - PB HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jean Pierre Lima (RS)

Assistentes: Leirson Martins e Lucio Flor (RS)

Quarto árbitro: Tiago de Oliveira (PB)

ONDE VAI PASSAR?

O DAZN, na plataforma de streaming, vai transmitir o jogo desta quarta-feira, no Almeidão.

MAIS INFORMAÇÕES

O clássico paraibano agita e fecha a sétima rodada da Série C.

De um lado, o Botafogo-PB está em 11º lugar, com 10 pontos.

Do outro, o Campinense é o 14º colocado, com 8 pontos marcados.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BOTAFOGO-PB

JOGO CAMPEONATO DATA Campinense 1 x 0 Botafogo-PB Paraibano 21 de maio de 2022 Vitória 0 x 1 Botafogo-PB Série C 18 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Volta Redonda x Botafogo-PB Série C 29 de maio de 2022 11h45 (de Brasília) Botafogo-PB x ABC Série C 4 de junho de 2022 17h (de Brasília)

CAMPINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Campinense 1 x 0 Botafogo-PB Paraibano 21 de maio de 2022 Campinense 0 x 0 Ypiranga Série C 18 de maio de 2022

Próximas partidas