Botafogo-PB x Operário-PR ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (4), pela primeira rodada da competição; veja como acompanhar na TV

Botafogo-PB e Operário-PR se enfrentam na noite desta quinta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Almeidão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol, na TV fechada.

A última partida do Botafogo-PB foi uma derrota, fora de casa, contra o Sousa, pelo placar de 5 a 1, no Campeonato Paraibano. Esta partida foi válida pela semifinal da competição, onde o agregado terminou em 5 a 2 para o Sousa, que chegou a final, mas perdeu para o Treze.

Já o último jogo do Operário-PR, foi uma vitória por 1 a 0, em casa, contra o Cascavel, válido pela semifinal do Campeonato Paranaense. O agregado ficou em 2 a 2 e nos pênaltis, o Cascavel se classificou para a final, onde foi derrotado pelo Athletico-PR.

Prováveis escalações

Botafogo-PB: Igor; Guilherme Lucena, Gabriel Recife, Marcelo, Maceió; Daniel Costa, Gustavo Henrique, Histone; Carlos Vitor, Arthur Santos, Luiz Henrique. Técnico: Renatinho Potiguar.

Operário-PR: Rafael Santos; Savio, Jonathan, Willian Machado, Leandro Ferreira; Índio; Rafael Oller, Rafhael Lucas, Marco Antônio, Felipe Augusto; Vinicius Mingotti. Técnico: Rafael Guanaes.

Desfalques

Botafogo-PB

Sem desfalques confirmados.

Operário

Não há desfalques confirmados.

Quando é?