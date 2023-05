Botafogo x Athletico-PR ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (31), no Nilton Santos; veja como acompanhar na TV e na internet

O Botafogo recebe o Athletico-PR na noite desta quarta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro venceu o primeiro duelo por 3 a 2. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV3 e do Premiere, no pay-per-view, e do Amazon Prime Vídeo, no streaming.

Com o apoio de sua torcida, o Botafogo promete lutar com todas as forças em busca de uma vaga na próxima fase. O Alvinegro precisa ganhar por dois gols de diferença para avançar ou por um para levar a decisão aos pênaltis. "Concordo com a torcida: é guerra. A gente tem que ganhar de todo o jeito. Tem que classificar. A torcida merece isso mais do que a gente. Vamos com tudo. Vamos focado. Descansar o máximo e aguardar o que o professor vai definir para o próximo jogo", disse Luis Henrique.

Já o Athletico-PR vem de um momento de instabilidade, já que perdeu os últimos três jogos. O Furacão, no entanto, tem a vantagem do empate no Rio de Janeiro. "Assim como ficamos anteriormente com cinco vitórias seguidas, estamos, agora, com três derrotas consecutivas. Tem que ter equilíbrio, não podemos "espanar" e atirar para tudo quanto é lado. Saber que temos pontos a corrigir, mas isso vamos fazer internamente", disse o técnico Paulo Turra em entrevista coletiva.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Botafogo ganhou seis vezes, o Athletico 11, além de três empates.

Prováveis escalações

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Eduardo; Júnior Santos, Luis Henrique e Tiquinho Soares.

Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Fernandinho, Christian, David Terans; Pablo e Vitor Roque.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?