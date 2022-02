Borussia Dortmund x Rangers: escalação, desfalques e mais da Europa League 21/22

O Borussia Dortmund enfrenta o Rangers nesta quinta-feira (17), no Signal Iduna Park, às 14h45 (de Brasília), pela segunda fase da Liga Europa.

Terceiro lugar do grupo C da Champions League, os alemães estreiam já na fase dos play-offs, enquanto o Rangers encerrou na vice-liderança do grupo A da Europa League.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em casa, o técnico Marco Rose tem como principal jogador e esperança de gols o atacante Haaland, que ainda se recupera de uma lesão na virilha, mas deve reforçar a equipe, assim como Hummels pode aparecer novamente entre os titulares depois da boa partida diante do Union Berlin no último fim de semana.

Por outro lado, Schmelzer e Morey são desfalques.

Já o Rangers, atual campeão escocês, vem de vitória sobre o Annan Athletic, na Copa da Escócia, mesmo poupando alguns titulares.

Para o confronto contra os alemães, o goleiro Allan McGregor assumirá novamente a posição, assim como Alfredo Morelos no ataque.

Possível escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Akanji, Zagadou, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Witsel, Dahoud; Reus, Brandt, Haaland.

Possível escalação do Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Balogun, Bassey; Kamara, Lundstram; Kent, Aribo, Arfield; Morelos.

DESFALQUES

DORTMUND:

Schmelzer e Morey: machucados

RANGERS:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Borussia Dortmund x Rangers será transmitido ao vivo pelo Star+, na plataforma de streaming, nesta quinta-feira, no Signal Iduna Park.