Borussia Dortmund x Milan: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Champions League 2023/24

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (4), no Signal Iduna Park; veja como acompanhar na TV e na internet

O Borussia Dortmund recebe o Milan nesta quarta-feira (4), a partir das 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park, na Alemanha, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Embalado com três vitórias consecutivas no Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund volta as atenções para a Liga dos Campeões em busca dos primeiros três pontos no Grupo F. Na primeira rodada, a equipe foi derrotada pelo PSG por 2 a 0.

Do outro lado, o Milan, na vice-liderança do Grupo F, com um ponto, empatou sem gols com o Newcastle na rodada de estreia. Sem Ruben Loftus-Cheek, que sofreu uma lesão abdominal, Yunus Musah deve se juntar a Tijjani Reijnders e Yacine Adli.

Em seis jogos disputados, o Milan soma três vitórias, contra duas do Borussia Dortmund, além de um empate. No último encontro válido pela fase de grupos da Champions League 2002/03, os alemães venceram por 1 a 0.

Prováveis escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Ozcan, Can, Brandt; Malen, Fullkrug, Adeyemi.

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Desfalques

Dortmund

Marcel Sabitzer, Mateu Morey e Thomas Meunier, lesionados, estão fora.

Milan

Ruben Loftus-Cheek, Ismael Bennacer e Rade Krunic são desfalques.

Quando é?