Bomba do mercado: Arsenal planeia arrebatar Vinícius ao Real Madrid

O Arsenal começou a estudar a possibilidade de concretizar uma das maiores transferências do mercado, depois de colocar o extremo brasileiro do Real Madrid, Vinícius Júnior, na sua lista de possíveis alvos, aproveitando a incerteza que rodeia o seu futuro no clube merengue face ao impasse nas negociações para a renovação do seu contrato.

O Arsenal pondera a contratação de Vinícius Júnior caso este não chegue a um acordo com o Real Madrid sobre a extensão do seu contrato, uma vez que o clube londrino considera que o internacional brasileiro seria um reforço excecional para o seu setor ofensivo.

Ainda assim, a ideia continua nas suas fases iniciais e, até ao momento, não se transformou em negociações ou passos oficiais que possam conduzir à concretização do negócio.

Segundo o jornal "The Athletic", não começou qualquer negociação oficial entre o Arsenal e o Real Madrid sobre o jogador, mas a ideia de o contratar tem amplo apoio nos corredores do clube inglês e a diversos níveis.

Os responsáveis do Arsenal acompanham de perto a evolução do processo de renovação do contrato do jogador, preparando-se para agir caso surja a oportunidade.

Vinícius Júnior entrou no último ano do seu contrato com o Real Madrid, após oito temporadas passadas dentro dos muros do clube, num momento em que as negociações de renovação ainda não registaram qualquer progresso concreto.

O Real Madrid não quer perder uma das suas maiores estrelas a custo zero no final do contrato, sobretudo porque o jogador teria direito a um elevado prémio de fidelidade na próxima temporada, o que aumenta a importância de definir o seu futuro o mais rapidamente possível.

Números notáveis com o Brasil e o Real Madrid

Vinícius apresentou grandes exibições durante o Mundial deste verão, participando em todos os cinco jogos da seleção brasileira e marcando quatro golos, antes de a "Seleção" se despedir da competição com a derrota frente à Noruega nos oitavos de final.

Quanto às suas participações pelo Real Madrid, a estrela brasileira marcou 22 golos em todas as competições durante a temporada 2025-2026, época em que o clube merengue terminou as competições sem conquistar qualquer título pela segunda vez consecutiva.

Vinícius Júnior chegou ao Real Madrid vindo do Flamengo em 2018 e, desde então, conseguiu consolidar o seu estatuto como uma das maiores estrelas da equipa.

O jogador disputou 375 partidas com a camisola do clube merengue, marcando 128 golos e fornecendo 100 assistências, confirmando o seu estatuto como um dos jogadores mais influentes das fileiras do Real Madrid nos últimos anos.