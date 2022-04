Bologna x Inter de Milão: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Italiano 2021/22

A bola vai rolar nesta quarta-feira (27) para Bologna x Inter de Milão, em jogo atrasado da 20ª rodada do Campeonato Italiano, a partir das 15h15 (do horário de Brasília). No primeiro turno, o time milanês, jogando em casa, goleou os rivais por 6 a 1.

A Inter segue em busa da liderança, atualmente ocupada pelo Milan, enquanto o Bologna é apenas o 13º colocado, e deve ter um final de temporada sem grandes brigas.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Bologna terá reforços em relação ao último jogo disputado. Marko Arnautovic, Adama Soumaoro e possivelmente Gary Medel estarão de volta à equipe após a partida de suspensão contra a Udinense. Kingsely Michael, porém, segue lesionado e desfalcando a equipe.

No lado a Inter, Simone Inzaghi também terá um reforço: Arturo Vidal que está voltando de lesão está novamente disponível. Gonsense, porém, segue ausente, e deve dar lugar a Perisic no time titular.

Possível escalação do Bologna: Skorupski; Soumaoro, Bonifazi, Theate; Hickey, Dominguez, Schouten, Soriano, Dijks; Barrow, Arnautovic.

Possível escalação da Inter de Milão: Handanovic; De Vrij, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko.

DESFALQUES

Bologna:

Getty

Kingsley Michael: lesionado

Inter de Milão:

getty

Robin Gosens: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Bologna e Inter de Milão será transmitido ao vivo pelo Star+, na internet, nesta quarta-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.