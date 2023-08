Bolívar x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa Libertadores

O Colorado irá até a altitude de La Paz nesta terça-feira (22); veja como acompanhar na TV e na internet

Brigando por uma vaga na semifinal, Bolívar e Internacional se enfrentam na noite desta terça-feira (22), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em Laz Paz, na Bolívia, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. A volta está marcada para o dia 29, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount, no streaming ( veja a programação completa aqui ).

Sem vencer há duas rodadas no Brasileirão, o Internacional volta as atenções para a disputa da Libertadores. Em busca de um bom resultado fora de casa para decidir a classificação para a semifinal no Beira-Rio na próxima semana, o Colorado viaja para a Bolívia ciente que terá dificuldade na altitude de 3,6 mil metros de La Paz.

"São sempre jogos difíceis. Acredito que vai ser muito difícil na Bolívia, não só pela altitude, mas pelo adversário. Nos preparamos da melhor maneira e esperamos fazer um grande jogo lá. Possamos minimizar a altitude e conseguir impor nosso ritmo para sair com um bom resultado", afirmou o lateral-esquerdo Renê ao canal do Internacional.

Mais artigos abaixo

Para enfrentar o desafio da altitude, os goleiros passaram por um treinamento específico. As atividades consistiram em simular os efeitos das condições atmosféricas em La Paz. Recorreu-se à utilização de cilindros de gás hélio para inflar as bolas, visando reproduzir os efeitos durante as partidas.

O Internacional terminou a primeira fase na liderança do Grupo B, com 12 pontos, um a mais que o Nacional-URU, segundo colocado. Nas oitavas de final, eliminou o River Plate nos pênaltis por 9 a 8 após o empate 3 a 3 no placar agregado.

Do outro lado, o Bolívar surpreendeu nas oitavas de final ao eliminar o Athletico-PR, atual vice-campeão da Libertadores. Na ocasião, venceu o Furacão nas penalidades por 5 a 4 na Ligga Arena. Na primeira fase, ficou na vice-liderança do Grupo C, com 12 pontos, três a menos que o líder Palmeiras.

Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Fluminense e Olímpia, O confronto está marcado para esta quinta-feira (24), no Maracanã. A volta ocorrerá no próximo dia 31, no Defensores del Chaco, no Paraguai.

Prováveis escalações

Bolívar: Lampe; Bentaberry, Nicolás Ferreyra, José Sagredo, Bejarano; Villamil, Justiniano, Pato Rodríguez, Francisco Costa e Bruno Sávio; Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San José.

Internacional: Sergio Rochet; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Maurício, Alan Patrick; Wanderson e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Desfalques

Bolívar

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Gustavo Campanharo, Rômulo e Lucas Ramos seguem lesionados, enquanto Moledo cumpre suspensão preventiva devido a questões relacionadas a doping.

Quando é?