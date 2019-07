Bola de Ouro, The Best, melhor jogador: todos os prêmio individuais de Messi

O craque argentino concorre a mais uma edição do prêmio individual mais importante do futebol mundial

Lionel Messi é um dos melhores jogadores de todos os tempos, algo refletido em seus gols, assistências e títulos pelo , mas também pelos prêmios individuais recebidos. Ao lado de Cristiano Ronaldo, o argentino é recordista em Bolas de Ouro: em cinco ocasiões foi escolhido como melhor do mundo pela France Football.

Para a edição 2019 da Bola de Ouro e The Best, o craque argentino busca apagar a última edição, que acabou com o domínio de uma década entre Messi e CR7. Visando voltar a adicionar prêmios na carreira, pode apostar que o camisa 10 do Barça e ainda vai precisar de novas prateleiras para as premiações que virão no futuro.

Qual foi o primeiro prêmio de Messi?

A primeira congratulação individual de peso recebida por Messi foi o tradicional prêmio Golden Boy, de 2005, que o apontou como melhor jogador jovem da temporada. No ano seguinte, Lionel receberia um troféu semelhante em escolha da FIFPro.



Qual foi o último prêmio que ele recebeu?

A última vez em que foi eleito melhor jogador do mundo foi em 2015, quando FIFA e a France Football ainda cooperavam na entrega na Bola de Ouro.



Messi: todos os prêmios da carreira