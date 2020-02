Por que Messi receber o Laureus é tão importante depois de tantos prêmios?

Lionel Messi é um dos maiores especialistas em dar assistências, fazer gols... e fazer história. Nesta segunda-feira (17), por exemplo, o argentino do tornou-se o primeiro jogador de futebol a receber o prêmio Laureus de melhor atleta masculino, em cerimônia realizada em Berlim.

Ainda que tenha dividido a congratulação com Lewis , piloto de Fórmula 1, no que também foi o primeiro empate na história da premiação, a importância de tal reconhecimento é tão relevante para Messi quanto para o futebol como um todo. Afinal de contas, nunca um atleta praticante de esportes coletivos havia sido eleito.

“É um momento muito especial e eu tenho muita honra em ser o primeiro desportista de esporte coletivo a ganhar o Laureus. Gostaria de agradecer aos meus companheiros, à minha família e todos que estiveram comigo, porque sem eles eu não teria conseguido nada. Obrigado por tudo e curtam a noite”, agradeceu o craque do Barcelona, em mensagem de vídeo gravada.

With 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 World Championships and Ballon d'Ors between them, @LewisHamilton and Lionel Messi share the #Laureus20 World Sportsman of the Year award - a moment of sporting history!



Congratulations guys!#SportUnitesUs pic.twitter.com/7akYcykux2