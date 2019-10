Bola de Ouro anuncia os 30 finalistas de 2019: CR7, Van Dijk e Firmino estão na lista

Finalistas da Bola de Ouro feminina, Troféu Kopa e Troféu Yashin também foram divulgados; vencedores serão anunciados dia 2 de dezembro

A revista France Football está divulgando a lista dos 30 nomes que concorrerão a um dos prêmios mais importantes do futebol: a Bola de Ouro. Entre os grandes favoritos estão Lionel Messi (que deve aparecer em breve entre os indicados), vencedor do prêmio The Best, da Fifa, Virgil van Dijk, eleito pela Uefa o melhor jogador da Europa na última temporada, e Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor do prêmio. Os dois últimos já tiveram seus nomes confirmados.

A entrega do prêmio será no dia 2 de dezembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. A cerimônia será comandada por Didier Drogba, ex-atacante, e Sandy Héribert, jornalista francesa.

O goleiro brasileiro Alisson, que voltou aos gramados no último final de semana após um período afastado por lesão, também está na lista. Mesmo correndo por fora na lista da Bola de Ouro, ele é o favorito para o prêmio inédito que será entregue pela revista, o troféu Lev Yashin, dedicado ao melhor goleiro do ano.

Na categoria dos jogadores sub-21, Kylian Mbappé deve vencer o troféu de melhor jovem pela segunda vez consecutiva. No ano passado, o brasileiro Rodygo ficou em quatro lugar nesta categoria.

Jornalistas de todos o mundo votam nas quatro categorias da Bola de Ouro a partir das listas previamente estabelecidas pela redação da France Football. Em 2018, quando Luka Modric venceu o prêmio, o representante brasileiro foi Cléber Machado, narrador e apresentador da TV Globo. Apenas um jornalista de cada país participa da votação, totalizando quase 200 participantes.

Veja os indicados em cada categoria:

Bola de Ouro Masculina:

Sadio Mané ( - )

Sergio Agüero ( - )

Frenkie De Jong ( - / )

Hugo Lloris ( - )

Dušan Tadić ( - Ajax)

Kylian Mbappé (França - )

​Trent Alexander-Arnold ( - Liverpool)

Donny van de Beek (Holanda - Ajax)

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão - )

Marc-André ter Stegen ( - Barcelona)

Cristiano Ronaldo ( - )

Alisson ( - Liverpool)

Matthijs de Ligt (Holanda - Ajax/Juventus)

Karim Benzema (França - )

Georginio Wijnaldum (Holanda - Liverpool)

Virgil van Dijk (Holanda - Liverpool)

Bernardo Silva (Portugal - Manchester City)

Heung-min Son ( - Tottenham)

Robert Lewandowski ( - de Munique)

Roberto Firmino (Brasil - Liverpool)



Bola de Ouro Feminina: