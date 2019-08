Com vocês, João Félix, 'a maior promessa do futebol mundial atualmente'

O português fez somente seu primeiro jogo oficial pelo Atleti, mas já provou do que é capaz

Paulo Futre, português ex-jogador do , disse antes mesmo da bola rolar. Depois de 30 anos de sua estreia e de seu golaço no Mestalla, Futre queria manter o nível alto. E sabendo ou não do desafio feito por seu compatriota, João Félix, você sabe, “a maior promessa do futebol atualmente”, colocou o Wanda Metropolitano de pé. Em uma partida de muita tensão e pouco futebol, mais tático que vistoso e mais físico do que detalhista, o menino mostrou que é puro talento com uma jogada tão linda quanto aquela de Futre há três décadas. O “menino maravilha” de Diego Simeone pegou a bola ainda no campo de defesa. Ele olhou para cima, viu que tinha espaço para liberar seu talento e quis devolver aos torcedores o preço pago pelo ingresso.

Primeiro, veio Arambarri, que foi recebido com uma caneta espetacular, depois ele se livrou de Fajr, que queria levantar João Félix a um metro do chão. Depois de tropeçar, o português se livrou de Fajr e partiu em velocidade para disputar corrida com Bruno, e quando parecia que estava com o tanque de gasolina absolutamente vazio, ele sacou de suas mangas uma mudança de rota para terminar sendo derrubado na área. O suficiente para o Metropolitano se encantar, para que o público em coro cantasse seu nome e para que seu nome fosse ecoado por todas as partes do estádio em absoluta admiração por um jogador chamado para marcar uma era. Ninguém duvida deste jovem. Todos sabem que João Félix bebe da mesma fonte que os grandes jogadores de futebol.

Acabou de chegar ao Atleti e parece que está uma vida lá. Os que diziam que pagar 127 milhões de euros por este menino começam a duvidar de si mesmo. E os colchoneros, que tem motivos para tanta euforia, creem que o negócio terminará sendo barato. De fato, alguns ainda mais empolgados, argumentam que o Atlético deveria até pagar mais ao , porque foi uma total barganha. Do que ninguém duvida é da capacidade de João Maravilha. Seu preço, que poderia ser uma tonelada, pesa menos de um grama de indiferença para os torcedores. Sua personalidade se mistura com sua cara de criança. João Félix, puro talento.