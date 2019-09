Alisson melhor goleiro e Klopp melhor treinador: Liverpool brilha em prêmio da Fifa

Alisson e Klopp são destaques do Liverpool no The Best Fifa; dupla desbancou rivais do City em premiações

Entre os vencedores do The Best FIFA, Alisson e Jurgen Klopp, goleiro e técnico do , respectivamente, roubaram a cena. Em uma das principais premiações do futebol mundial, a dupla recebeu os troféus de melhor goleiro e melhor treinador nesta segunda-feira (23), em Milão, na .

ALISSON - MELHOR GOLEIRO

No Liverpool desde 2018, Alisson acumulou prêmios na última temporada. Eleito o melhor goleiro da durante a campanha do título da seleção brasileira, o arqueiro também recebeu a Luva de Ouro da Premier League 2018-19, além de ser escolhido como Melhor Goleiro de clubes da Uefa.

Concorrendo com o compatriota e companheiro de seleção Ederson, do , Alisson levantou o 14º título individual da carreira profissional como jogador futebol. O goleiro ainda corre por fora na disputa pela Bola de Ouro, entregue pela revista francesa France Football, devido ao bom ano com os Reds.

KLOPP - MELHOR TÉCNICO

Jurgen Klopp bateu Pep Guardiola, do Manchester City, e Mauricio Pochettino, do , na briga pelo prêmio de melhor treinador no The Best FIFA. Líder da Premier League com o Liverpool, o alemão venceu a última após derrotar justamente os Spurs de Pochettino na final, por 2 a 0.

Klopp, que perdeu o título do último Campeonato Inglês para o City de Guardiola, foi o décimo treinador diferente a ganhar a premiação máxima da Fifa em dez edições dedicadas aos técnicos, incluindo as versões The Best (desde 2016) e Fifa Ballon D'Or (entre 2010 e 2015).