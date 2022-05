Bola da final da Liga dos Campeões é um pedido de paz em tempos de guerra

Bola fabricada pela Adidas é predominantemente branca e cinza e reflete momento do conflito entre Rússia e Ucrânia

A bola oficial da finalíssima da Liga dos Campeões da Europa, que acontece nesse sábado (28), entre Liverpool e Real Madrid, tem design e mensagem especiais. No momento em que a guerra entre Rússia e Ucrânia se encaminha para o quarto mês, a bola traz a palavra "paz" em inglês e em ucraniano.

Em edições anteriores, as bolas das finais costumavam ter cores vibrantes e traços complementares aos clássicos desenhos das estrelas. Nessa edição, porém, a paleta de cores foi intitulada "Puro Branco", pela Adidas, fornecedora do material esportivo.

A ideia de deixar o objeto mais monocromático é para combinar com o chamado para a paz. Entre as estrelas do balão está escrito "paz" em inglês, logo acima lê-se "мир", que também significa "paz", em ucraniano.

A fabricante alemã de material esportivo afirmou que não lançará a bola para ser vendida ao público. Ao contrário, todas as pelotas usadas na partida serão leiloadas e o valor arrecadado será revertido para a agência de refugiados da ONU.

Se depender dos nomes das estrelas do espetáculo desse sábado, a bola será bem tratada e cumprirá sua missão de ajudar pessoas desabrigadas por conta da guerra.