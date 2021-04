Boca Juniors contra brasileiros: qual é o retrospecto dos argentinos enfrentando os vizinhos?

O rival do Santos tem uma marcante superioridade contra times do Brasil, apesar da derrota para o Peixe em 2020, pelas semifinais da Libertadores

Os duelos entre as seleções e clubes da Argentina e do Brasil costumam ser muito disputados em qualquer competição internacional. Nos últimos anos, o Boca enfrentou vários clubes do país vizinho, e a Copa Libertadores de 2021 não é exceção: o time do país vizinho está no Grupo C com o Santos, coincidentemente o mesmo rival que os eliminou nas semifinais da edição anterior.

Se falamos do Boca contra brasileiros, devemos falar de Juan Román Riquelme e suas atuações de gala contra o Palmeiras na semifinal de 2001 e contra o Grêmio, na final de 2007.

O 10 do Boca foi um problema para os times brasileiros e deu uma aula de como levar esses duelos. Agora, nove anos após a final contra o Corinthians (último duelo de Riquelme contra times daqui), Román é dirigente.

Antes do jogo contra o Santos, na terça-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), a Goal analisa a história do Boca Juniors contra os rivais do Brasil.

HISTÓRIA GERAL

Ao longo dos anos e das diferentes competições internacionais, o Boca enfrentou 14 times brasileiros diferentes, contra os quais disputou 95 jogos. De todas essas partidas, nada menos que 18 correspondem às nove finais que O TIME jogou contra times do país vizinho: eles ganharam as Libertadores de 1977, 2000, 2003 e 2007, a Copa Master de 1992, a Copa de Oro Nicolás Leoz de 1993, além da Recopa Sul-Americana 2006 e perdeu duas Libertadores, em 1963 e 2012.

Total de jogos 95 Vitórias do Boca Juniors 40 Vitórias de equipes brasileiras 26 Empates 29

Na Argentina, o Boca jogou 48 jogos, dos quais ganhou 30, perdeu 8 e empatou 10. No Brasil, jogou 46 dessas 93 partidas: 10 vitórias, 18 derrotas e 18 empates. O duelo restante foi no desempate em campo neutro da final da Libertadores de 1977 contra o Cruzeiro: a partida no Centenário de Montevidéu terminou empatada e a equipe argentina venceu nos pênaltis para conquistar o primeiro título na competição.

HISTÓRIA NA COPA LIBERTADORES

O Boca enfrentou 11 times brasileiros pela Copa Libertadores, contra os quais disputou 55 jogos.

Total de jogos 55 Vitórias do Boca Juniors 24 Vitórias de equipes brasileiras 15 Empates 16

O time jogou 26 dessas 53 partidas na Argentina, com 15 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. No Brasil, disputou 27 jogos, nos quais conquistou 9 vitórias, 9 derrotas e 9 empates. O restante é a já citada final no Centenário contra o Cruzeiro em 1977.

DUELOS CONTRA O SANTOS

Os cruzamentos entre Boca Juniors e Santos na atual edição serão os primeiros entre os dois que não corresponderão a fases eliminatórias: antes da vitória nas semifinais de 2020, ambas as equipes haviam disputado as finais das edições de 1963 e 2003 , com uma vitória para cada lado. No primeiro embate, que teve o Santos como vencedor, um certo Pelé se destacou, enquanto na segunda decisão, a figura central foi Carlos Tévez.

Total de jogos 6 Vitórias do Boca Juniors 2 Vitórias do Santos 3 Empates 1

A particularidade dessas partidas é que nas duas séries o campeão venceu em casa e fora, de modo que a ida do ano passado, um empate em 0 x 0 em La Bombonera foi a primeira vez que não houve vitória em uma partida entre Boca e Santos.